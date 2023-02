Atriz em novelas turcas, brasileira relata drama após terremoto: 'Devastada'

A- A+

Atriz brasileira que vive na Turquia desde 2017, Jéssica May relata que a situação no país — após o terremoto que fez placas tectônicas se moverem por três metros, na última segunda-feira (6) — é devastadora. A artista de 29 anos disse, por meio do Instagram, que ela e o marido estão "psicologicamente devastados em meio a tanta tragédia e sofrimento nos locais afetados".

Protagonista da série turca "Yeni gelin" ("A nova noiva", em tradução livre), Jessica esclarece que ela e o marido estão fisicamente bem, já que moram distantes do local onde houve o epicentro do terremoto. Mas que o estado geral onde ambos vivem é calamitoso. A maior parte da população sofre agora com o frio intenso provocado pelo inverno e com a falta de alimentos, segundo ela.

Equipes de resgate buscam desesperadamente sobreviventes sob os escombros de construções destruídas pelo terremoto de magnitude 7,8, que atingiu também atingiu o norte da Síria. A tragédia deixou ao menos 4.300 mortos e mais de 15 mil feridos numa região já assolada por uma guerra, uma crise de refugiados, problemas econômicos e temperaturas congelantes.

Jéssica usou as redes sociais para compartilhar um vídeo que mostra os escombros de um prédio na cidade de Karamamaras, onde vivem alguns familiares. De acordo com ela, há pelo menos entre 15 e 20 pessoas soterradas à espera de máquinas para realizar o salvamento de sobreviventes. A atriz pede para que o vídeo seja replicado por mais pessoas, para que o resgate seja feito o quanto antes.

Jéssica é casada com o fotógrafo turco Hüseyin Kara e vive na Turquia há cerca de seis anos. Natural de Paranacity, no Paraná, ela foi selecionada para integrar o elenco de uma produção chinesa aos 15 anos de idade, após realizar trabalhos como modelo em São Paulo. Em seguida, recebeu um convite para compor a equipe de atores numa série turca, e topou deixar o Brasil. No país europeu, ela também protagonizou as novelas "Maria e Mustafa" (2020) e "Yalniz Kurt" (2022).

Veja também

BBB 23 BBB 23: falas machistas repercutem nas redes sociais e equipes de sisters puxam torcida contra Cezar