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Famosos Atriz Erika Januza é internada no Rio Segundo informações da equipe da artista, ela foi diagnosticada com uma infecção renal e segue em observação para acompanhamento do tratamento

A atriz Erika Januza foi internada no Rio de Janeiro após apresentar um quadro de mal-estar. A artista deu entrada no hospital ainda na noite de segunda-feira 13, e permanece sob cuidados médicos nesta quarta-feira, 15.

Segundo informações da equipe da atriz, ela foi diagnosticada com uma infecção renal e segue em observação para acompanhamento do tratamento. Apesar do susto, o quadro não é considerado grave

Diagnóstico e estado de saúde

De acordo com a assessoria de imprensa, Erika está internada no Hospital Samaritano, em Botafogo, na Zona Sul do Rio, onde recebe medicação e monitoramento clínico.

A equipe reforçou que a internação ocorre por precaução, para garantir uma recuperação adequada. Até o momento, não há previsão oficial de alta.

Agenda profissional não deve ser afetada

Mesmo com a internação, a expectativa é de que o problema de saúde não interfira nos compromissos profissionais da atriz. As gravações da novela A Nobreza do Amor, por exemplo, já tiveram sua primeira fase concluída anteriormente.

Na trama, Erika interpreta a personagem Niara, uma rainha africana e figura central na narrativa. Recentemente, ela também integrou o elenco do remake de Dona Beja, ampliando sua presença em produções de destaque.

Trajetória consolidada na TV e no streaming

Com uma carreira sólida na televisão, Erika Januza ganhou notoriedade em novelas como Em Família, Sol Nascente, O Outro Lado do Paraíso e Amor de Mãe.

A atriz também marcou presença em produções do streaming, como Arcanjo Renegado e Verdades Secretas 2, além de expandir sua atuação para o teatro e o cinema ao longo dos anos

Recuperação e expectativa

A internação de Erika mobilizou fãs nas redes sociais, que enviaram mensagens de apoio e desejaram uma recuperação rápida.

Enquanto segue em observação médica, a expectativa é de que a atriz evolua bem e retome em breve sua rotina profissional.



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