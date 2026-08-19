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100 anos de Marilyn Monroe

Atriz ganha Barbie inspirada em vestido icônico de ''Os Homens Preferem as loiras''

Boneca reproduz visual usado na cena de "Diamonds Are a Girl's Best Friend" e chega ao mercado na linha Signature da Mattel por cerca de 70 euros

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Marilyn Monroe em 'Diamonds Are a Girl's Best Friend'; ao lado da nova BarbieMarilyn Monroe em 'Diamonds Are a Girl's Best Friend'; ao lado da nova Barbie - Foto: Divulgação/Mattel

Marilyn Monroe volta a ganhar uma versão Barbie em homenagem aos 100 anos de seu nascimento. A Mattel divulgou nesta terça-feira (18) a nova boneca, inspirada no visual usado pela atriz na sequência de “Diamonds Are a Girl’s Best Friend”, do filme Os Homens Preferem as Loiras, de 1953.

A edição, que chegou ao mercado em 18 de agosto na linha Barbie Signature, reproduz o vestido de cetim cor-de-rosa com o grande laço, além das luvas longas e das joias usadas por Monroe na produção. Voltada para colecionadores, a boneca custa cerca de 70 euros, dependendo do mercado.

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Confira:

Homenagem ao legado de Marilyn

Nascida em Los Angeles em 1º de junho de 1926, Marilyn Monroe morreu em 1962, aos 36 anos. Apesar da carreira curta, tornou-se uma das principais estrelas da história do cinema e um dos maiores símbolos da cultura popular do século XX.

"A Barbie tem uma rica história a celebrar o estilo lendário de Marilyn Monroe, tanto como ícone de moda como atriz adorada", afirmou Robert Best, vice-presidente e diretor criativo de Design de Bonecas da Mattel. Segundo ele, a homenagem também busca destacar Monroe como produtora, empresária e artista que “quebrou barreiras”.

As comemorações do centenário também chegaram a Los Angeles. Em junho, o Academy Museum of Motion Pictures promoveu uma iniciativa dedicada ao legado da atriz e aos figurinos de seus filmes.

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