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Assédio Atriz indiana Nikita Rawal é beijada à força por fã durante evento Beijo sem consentimento ocorreu durante sessão de fotos da atriz com fãs no Bright OTT & Style Awards; veja o momento

A atriz indiana Nikita Rawal foi vítima de assédio durante o Bright OTT & Style Awards, realizado no último sábado (8), em um hotel de Mumbai, na Índia.

Segundo o jornal El Heraldo de México, ela estava diante dos fotógrafos quando uma fã se aproximou para fazer registros e a beijou sem seu consentimento.

Imagens do momento repercutiram nas redes sociais. Em um vídeo publicado no X (antigo Twitter), Nikita aparece posando para os paparazzi quando a mulher se aproxima e a beija. A atriz demonstra desconforto e tenta se afastar logo depois do episódio.

Seguranças do evento retiraram a fã do local e evitaram uma nova aproximação. Abalada, Nikita chorou e recebeu o apoio de integrantes de sua equipe. Até o momento, a atriz e seus representantes não se manifestaram publicamente sobre o ocorrido

Quem é Nikita Rawal

Nikita Rawal tem trabalhos no cinema indiano e já integrou o elenco do filme Garam Masala, além de participar de outras produções de Bollywood e do cinema regional.

O episódio durante o evento em Mumbai fez o nome da atriz ganhar novamente destaque nas redes sociais. Assista o momento:

Wait… what just happened?



Nikita Rawal was posing for a selfie when a fan suddenly crossed every boundary, hugging her tightly and appearing to kiss her on the lips.



Her shocked reaction says everything.

Before she could even process what was happening, it was over.… pic.twitter.com/aK8HnFDaGy — Palak (@palakgoyal694) August 9, 2026

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