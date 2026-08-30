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CELEBRIDADES Atriz, influenciadora, amiga de Lucas Jagger: quem é Elisa, filha de Sandra Annenberg que mora em NY Aos 23 anos, jovem vive nos Estados Unidos, onde se formou em Artes Cênicas pela NYU e constrói carreira artística; ela publicou foto com a namorada no Dia da Visibilidade Lésbica

Filha única dos jornalistas Sandra Annenberg e Ernesto Paglia, Elisa Annenberg-Paglia voltou a chamar atenção nas redes sociais neste sábado (29), ao publicar uma foto romântica com a namorada, a atriz americana Karlie Jo Dickinson.

A postagem foi feita no Dia da Visibilidade Lésbica e recebeu uma declaração carinhosa da mãe. “Amo vocês!”, escreveu Sandra nos comentários. Aos 23 anos, Elisa, porém, já constrói sua própria trajetória longe da televisão brasileira.

Nascida em São Paulo, Elisa escolheu seguir um caminho ligado às artes. Ela começou a estudar teatro ainda na adolescência e, em 2021, deixou o Brasil para estudar nos Estados Unidos.

Em maio de 2025, formou-se em Artes Cênicas pela Tisch School of the Arts, da Universidade de Nova York (NYU), com habilitação em Produção.

Depois da graduação, decidiu permanecer no país e vive atualmente em Nova York, onde trabalha na área artística e como criadora de conteúdo para as redes sociais da Netflix.

Em seu Instagram, onde tem 161 mil seguidores, compartilha registros da rotina profissional e pessoal na cidade.

A relação com Karlie Jo Dickinson também está ligada ao circuito cultural nova-iorquino. Atriz, a americana começou a atuar ainda na infância e tem formação em teatro e canto.

As duas tornaram o namoro público em julho de 2025, quando Elisa completou 22 anos. Na ocasião, ela publicou um vídeo em que aparece distraída em uma rua de Nova York até ser surpreendida por Karlie, que se aproxima e a beija.

Desde então, Elisa e KJ, como a atriz é chamada, passaram a compartilhar ocasionalmente registros juntas. Em junho deste ano, as duas apareceram em uma noite de cinema em Nova York e, no mês seguinte, comemoraram o aniversário de Elisa ao lado de familiares e amigos. Entre eles estava Lucas Jagger, filho de Luciana Gimenez e Mick Jagger e amigo próximo da atriz.

A amizade com Lucas Jagger já havia chamado atenção anteriormente. Em 2025, Elisa publicou uma foto dos dois nas redes sociais e se declarou ao amigo: “Foi aniversário do meu melhor amigo e eu o amo”.

Lucas cursou faculdade de moda na Universidade de Nova York, a mesma instituição onde Elisa se formou. Naquele ano, o casal de jornalistas e a apresentadora do "Superpop" estiveram nos Estados Unidos para acompanhar a formatura dos filhos e as duas famílias chegaram a circular juntas pela cidade.

Elisa também mantém uma relação próxima com os pais. Sandra e Ernesto costumam compartilhar momentos ao lado da filha, embora ela leve uma vida relativamente discreta nas redes. Em agosto, a apresentadora apareceu em registros ao lado de Elisa, do marido e de Karlie.

No sábado, a jovem voltou a expor um pouco mais da vida pessoal ao celebrar o Dia da Visibilidade Lésbica. Na foto publicada por Elisa, as duas aparecem juntas, e a postagem recebeu comentários de amigos e familiares, entre eles o de Lucas Jagger, que chamou as duas de “casal favorito”.

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