Atriz Isabelle Tate, de ''9-1-1: Nashville'', morre aos 23 anos
Jovem tinha a doença de Charcot-Marie-Tooth, um distúrbio genético que afeta os nervos sensoriais e motores dos membros superiores e inferiores
A atriz norte-americana Isabelle Tate, que participou do primeiro episódio da recém-lançada série "9-1-1: Nashville", morreu aos 23 anos. A notícia foi divulgada na última quinta-feira, embora ela tenha morrido no domingo (19).
Segundo o Deadline, Isabelle tinha a doença de Charcot-Marie-Tooth, um distúrbio genético que afeta os nervos sensoriais e motores dos braços, mãos, pernas e pés. Entre os sintomas mais comuns estão fraqueza e paralisia muscular, além de atrofias e deformidades.
“Isabelle era cheia de energia, uma lutadora, que nunca usou como desculpa o fato de poder ter uma deficiência em relação aos outros”, diz o comunicado publicado pela McCray Agency, agência que cuidava da carreira da jovem. “Ela também tinha bastante talento musical, frequentemente passava horas escrevendo e gravando músicas com amigos e chegou até a publicar algumas. O que ela mais amava, porém, era passar tempo com a família e os amigos. Sua irmã era sua melhor amiga, e sua mãe, seu farol de luz.”
"9-1-1: Nashville" foi lançada no dia 9 de outubro nos Estados Unidos e, por enquanto, só teve dois episódios no ar. A série é estrelada por Chris O'Donnell e não é exibida no Brasil.