Sex, 24 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta24/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
LUTO

Atriz Isabelle Tate, de ''9-1-1: Nashville'', morre aos 23 anos

Jovem tinha a doença de Charcot-Marie-Tooth, um distúrbio genético que afeta os nervos sensoriais e motores dos membros superiores e inferiores

Reportar Erro
Isabelle Tate em participação do primeiro episódio da recém-lançada série "9-1-1: Nashville"Isabelle Tate em participação do primeiro episódio da recém-lançada série "9-1-1: Nashville" - Foto: Divulgação

A atriz norte-americana Isabelle Tate, que participou do primeiro episódio da recém-lançada série "9-1-1: Nashville", morreu aos 23 anos. A notícia foi divulgada na última quinta-feira, embora ela tenha morrido no domingo (19).

Leia também

• Ator Lucas Leto sofre acidente de carro no Rio de Janeiro: ''foi uma coisa meio assustadora''

• Prima de Ana Castela morre aos 36 anos, um dia após cantora pedir doações de sangue

• Ator Fernando Fecchio, que fez parte dos Parlapatões, morre aos 45 anos; famosos lamentam

Segundo o Deadline, Isabelle tinha a doença de Charcot-Marie-Tooth, um distúrbio genético que afeta os nervos sensoriais e motores dos braços, mãos, pernas e pés. Entre os sintomas mais comuns estão fraqueza e paralisia muscular, além de atrofias e deformidades.

“Isabelle era cheia de energia, uma lutadora, que nunca usou como desculpa o fato de poder ter uma deficiência em relação aos outros”, diz o comunicado publicado pela McCray Agency, agência que cuidava da carreira da jovem. “Ela também tinha bastante talento musical, frequentemente passava horas escrevendo e gravando músicas com amigos e chegou até a publicar algumas. O que ela mais amava, porém, era passar tempo com a família e os amigos. Sua irmã era sua melhor amiga, e sua mãe, seu farol de luz.”

"9-1-1: Nashville" foi lançada no dia 9 de outubro nos Estados Unidos e, por enquanto, só teve dois episódios no ar. A série é estrelada por Chris O'Donnell e não é exibida no Brasil.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter