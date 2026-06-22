Atriz Isadora Cruz é vista em clima de romance no Leblon com Lucas Pinheiro Braathen

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A atriz Isadora Cruz, 28 anos, protagonista da novela "Coração Acelerado", aproveitou bons momentos com o namorado, o esquiador Lucas Pinheiro Braathen, neste domingo (21). O casal foi flagrado em clima de romance no bairro do Leblon, no Rio de Janeiro.



Isadora e Lucas foram vistos caminhando sorridentes pelas ruas e depois, foram fotografados abraçados e aos beijos em uma padaria do bairro. Recentemente, a atriz compartilhou fotos da viagem do casal para Mônaco, onde eles acompanharam o GP de Mônaco da Fórmula 1.



Os dois assumiram o namoro publicamente em junho de 2025, quando Isadora publicou fotos ao lado do atleta nas redes sociais. Nascido em Oslo, na Noruega, Lucas é filho de pai norueguês e mãe brasileira. O atleta marcou sua história ao conquistar a primeira medalha de ouro para o Brasil em uma Olimpíada de Inverno.



Já Isadora nasceu em João Pessoa, na Paraíba. Ela estudou cinema na Universidade de Sorbonne, em Paris. Sua estreia na TV foi em 2016, na novela "Haja Coração", da TV Globo. Em "Coração Acelerado, seu trabalho atual, a atriz interpreta Agrado Garcia.

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