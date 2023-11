A- A+

Famosos Atriz Ísis Freitas morre aos 22 anos e gera comoção no meio artístico; saiba mais Família não divulgou causa da morte da artista, que faleceu domingo (12); sepultamento acontece no cemitério São Francisco Xavier, no bairro do Caju, Rio de Janeiro, nesta segunda (13)

A equipe da atriz Ísis Freitas informou pelas redes sociais que a artista faleceu no domingo (12), aos 22 anos. O sepultamento acontece no cemitério São Francisco Xavier, no bairro do Caju, Rio de Janeiro,nesta segunda (13).

A morte precoce da atriz teve grande comoção no meio artístico. Larissa Manoela usou as redes sociais para lamentar o falecimento da colega de profissão. "Ainda em choque com sua partida. Menina jovem, muito doce, talentosa e carinhosa. Descanse em paz, Ísis! Meus sentimentos a toda família", escreveu.

"Descansa, minha amiga! Te amo para sempre. Ela era um grande espetáculo, com um sorriso que chegava na frente, uma risada gostosa de ouvir, a voz doce e como você é linda. Eu sempre te enalteci, porque soube sempre soube o seu tamanho e não à toa sempre te comparei ao sol", postou Matheus Dias, ator de Amor Perfeito (2023), compartilhando vídeos e fotos suas ao lado da atriz.

Sobre a atriz

Ísis Freitas começou a carreira artística como modelo e depois se tornou atriz, passando a atuar em peças teatrais. A artista participou de propagandas publicitárias para marcas de cosméticos.

