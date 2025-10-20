A- A+

Celebridades Atriz Kristen Bell é criticada após fazer post em homenagem ao seu casamento; entenda Estrela de "The Good Place" e "Veronica Mars" publicou texto relembrando frase: "Eu nunca te mataria"

A atriz Kristen Bell, de 45 anos, fez um post que chamou a atenção da web. O que era, na verdade, um texto em comemoração aos 12 anos de casamento, se tornou uma grande polêmica entre seus seguidores no Instagram.

É que na última sexta-feira (17), a estrela das séries "Veronica Mars", "House of Lies" e "The Good Place" destinou um post ao marido Dax Shepard, de 50 anos, em homenagem aos 12 anos de casados.

"Feliz 12º aniversário de casamento para o homem que uma vez me disse: 'Eu nunca te mataria. Muitos homens chegaram a matar suas esposas em algum momento. Mesmo que eu seja fortemente incentivado a te matar, eu nunca faria isso'".

O texto logo gerou revolta pela web. Alguns seguidores até exaltaram o humor e a sintonia do casal. Mas a grande maioria criticou a atriz por sua insensibilidade sobre o tema da violência doméstica.

A revolta veio justamente no momento em que, neste mês de outubro, os Estados Unidos marca o Mês Nacional de Conscientização sobre a Violência Doméstica (National Domestic Violence Awareness Month).

"Casal legal, mas o texto é estranho", disse um seguidor. "Sou fã há algum tempo. Só queria dizer que, por favor, não brinquem com violência doméstica", disse outra pessoa.

Mas as polêmicas não param por aí. Em setermbro, Kristen Bell celebrou duas décadas de que o marido não ingere bebida alcoólica.

Apesar de tanta repercussão negativa, a atriz ainda não se pronunciou a respeito - até a publicação desta reportagem.

Confira a publicação:

