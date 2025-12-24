A- A+

DESABAFO "Em um ano e meio, vi meu filho uma única vez", afirma Letícia Birkheuer em desabafo nas redes Atriz respondeu acusações que chamou de "inverídicas" acerca de sua relação com o filho de 14 anos, do casamento com o empresário Alexandre Furmanovich

A atriz e modelo Leticia Birkheuer, de 47 anos, publicou, na terça-feira (23), um vídeo nas redes sociais em tom de desabafo e revolta, para falar sobre sua relação com o filho, João Guilherme, adolescente de 14 anos fruto do casamento com o empresário Alexandre Furmanovich.



Afastados, mãe e filho vivem uma relação conflituosa. Segundo Letícia, o jovem é "completamente alienado" pelo pai, com quem ele convive. O menor teria gravado um vídeo com "inverdades" sobre um processo que corre na justiça pela sua guarda "há mais de quatro anos".



Ainda de acordo com a modelo, tudo começou quando o pai foi até a casa dela buscar o filho. Por seu estado alterado, ela não permitiu que João o acompanhasse - na época, ele morava com a mãe.



Letícia segue no vídeo relatando um acidente de carro ocorrido em uma ida do empresário com o filho até São Paulo, inclusive com capotamento do veículo. A presença do adolescente no acidente teria sido omitida pelo pai dele, na ocasião em que foi prestado o Boletim de Ocorrência.







"A partir disso, eu temendo pela integridade de meu filho, resolvi entrar na justiça, e foi aí que começou todo o martírio que vivo até hoje", relata ela, que segue narrando os fatos.



"A justiça determinou que ele (o pai) fizesse exames toxicológicos durante oito meses, mas nunca determinou que o exame fosse feito no fio de cabelo, que é de alta detecção e consegue ver coisas que um exame de urina, por exemplo, não mostra".



Justiça morosa

"Meu filho morava comigo, quando ele começou a ser envenenado pelo pai", segue Letícia no vídeo, afirmando que o adolescente se tornou uma criança agressiva e desobediente.



"As coisas começaram a se tornar insustentáveis dentro de casa. Ele manifestou o desejo de querer morar com o pai, e eu pensando que talvez nossa relação melhorasse, deixei ele morar durante dez meses com o pai", conta ela, que fez acordo na justiça para isso.



Letícia e o filho João Guilherme têm uma relação conflituosa | Foto: Instagram/Reprodução



Após o período, a modelo afirma que seria feito um estudo social do caso. Mas ela diz que isso já se arrasta há mais de dois anos sem que tenha sido realizado. "A justiça é muito morosa".



Letícia Birkheuer, já agredida pelo empresário, vive sob medida protetiva. Ela reforça que, apesar das decisões judiciais para que o menino vá vê-la a cada 15 dias, a ordem não é cumprida: "Tenho guarda compartilhada", ressalta.



Em lágrimas, ela diz ter visto o filho, no período de um ano e meio, apenas uma vez: "É muito dolorido, eu estar falando essas coisas todas, mas eu sou obrigada a falar a verdade. Depois de tantas inverdades sendo expostas na mídia".



Ela lamenta também passar mais um Natal longe de João.

"Não houve troca de socos"

Birkheuer afirma ainda, no vídeo, que na última visita que o filho lhe fez, ela contratou um enfermeiro. De posse de um laudo médico psiquiátrico, ela achou por bem fazer isso, temendo algum ato do adolescente que, segundo a modelo, assim que chegou em casa, saiu correndo em direção a uma avenida.



"O enfermeiro correu atrás dele para segurá-lo, para que nada de mal acontecesse. Dois policiais presenciaram tudo", conta ela, que chegou a ir até a delegacia registrar o ocorrido, com testemunho da polícia.

No vídeo publicado pelo filho, ele afirma ter sofrido violência por parte do enfermeiro, inclusive com troca de socos. Letícia desmente essa versão e diz que o profissional apenas o conteve.



Assista ao relato de Letícia Birkheuer na íntegra:









O vídeo de João Guilherme

Horas antes do desabafo em vídeo da modelo Letícia Birkheuer, o empresário Alexandre Furmanovich havia publicado um relato de João Guilherme que, segundo o pai, quis verbalizar sobre a situação "insustentável" com a mãe.



"Eu já estou cansado, sinceramente, que minha mãe fica me expondo no Instagram, e eu já falei com ela sobre isso (...) Ela continua me usando como objeto para alcançar o que a gente imagina, o meu único pensamento que ela quer alcançar é o engajamento", afirma o adolescente em fala inicial no vídeo sobre a mãe.



Alexandre Furmanovich ao lado de João Guilherme | Crédito: Instagram/Reprodução



O menino afirma que, por várias vezes, foi obrigado a ir para o Rio de Janeiro contra sua vontade. "Eu não me sinto nada confortável de ir", disse João, sob os olhos do pai, que acompanhou ao lado dele o relato do filho.



João Guilherme relata a sua última visita à mãe e o episódio do enfermeiro que saiu correndo atrás dele. O jovem conta que recebeu do profissional de saúde, com aval da mãe, um mata-leão.



Após a fala do adolescente, o empresário agradeceu ao filho pela coragem. "A gente está em uma época do ano de reflexão (...) a gente gostaria de um pouco de paz", finaliza Alexandre Furmanovich.



Veja o vídeo:







