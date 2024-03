A- A+

Oscar 2024 Atriz Liza Koshy se desequilibra e leva tombo durante o tapete vermelho do Oscar 2024 Após cair, artista se levantou com a ajuda de um casal e seguiu posando para os fotógrafos

Atriz e comediante Liza Koshy protagonizou o primeiro meme do Oscar 2024. A estrela de “Jogos de Amor” (2024) levou um tombo diante das lentes dos fotógrafos, no tapete vermelho, neste domingo (10).

TADINHA! A influencer Liza Moshy levou um tombo no red carpet do #Oscars pic.twitter.com/Fumibo82Zv — VHS CUT (@vhscut) March 10, 2024

Usando um longo vestido vermelho e um salto bem alto, Liza estava posando para as fotos quando se desequilibrou e caiu. Ainda no chão, ela seguiu sorrindo para as câmeras, até um casal ajudá-la a se levantar e ajeitar o vestido.



“Não foi nada. Estou bem e sem nenhum machucado”, tranquilizou a atriz, que continuou com a sessão de fotos. Em seguida, ela precisou da ajuda de outra convidada para seguir andando pelo tapete vermelho.



