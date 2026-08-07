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FAMOSOS Atriz Minnie Driver sofre acidente de carro na França e fica imobilizada Indicada ao Oscar, ela recentemente entrou para o elenco da série "Emily em Paris"

A atriz Minnie Driver, que recentemente entrou para o elenco da série "Emily em Paris", da Netflix, informou a seus seguidores nas redes sociais que sofreu um acidente de carro na França e precisa ficar com o pescoço imobilizado.

"Para deixar bem claro, não foi culpa nossa", disse ela, num vídeo. "Estávamos dirigindo em uma estrada de terra no interior da França e um carro não parou em um cruzamento e estava em alta velocidade. Estou com uma torção no pescoço e em choque, chorando o tempo todo, mas vou me curar. A razão de eu não estar morta é o carro que estávamos dirigindo".

A americana, indicada ao Oscar de melhor atriz coadjuvante por "Gênio indomável", em 1998, explicou que os airbags do carro foram acionados e o modelo do veículo em que estava garantiu que a carroceria não fosse "dobrada como uma sanfona e nos esmagasse".

"Preciso celebrar o carro que nos salvou. Porque temos famílias e pessoas que nos amam. E eu estou tão grata por estar viva", disse no vídeo.

A legenda do post trazia, logo de caro, um agradecimento a quem prestou socorro.

"Um agradecimento especial ao motorista da van que parou e nos ajudou antes da chegada das ambulâncias. Uma menção especial também ao carro que diminuiu a velocidade, viu a cena e foi embora sem parar. Acho que esse é o Dao do mundo, a luz e a escuridão", escreveu. "Meu cérebro continua revivendo o acidente, o que é muito difícil, mas parece ser uma parte necessária do processo de assimilação. Chorar também faz bem e ajuda."

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