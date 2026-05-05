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SÉRIES Atriz pernambucana Priscila Cardoso estreia seu primeiro papel fora do estado Com direção de Lamarck Dias e Márcio Trigo, "Prazeres Insanos: Paleontologia do Medo" tem como pano de fundo o Cariri cearense

A atriz pernambucana Priscila Cardoso viverá a policial Marina na série “Prazeres Insanos: Paleontologia do Medo”, que conta com direção de Lamarck Dias e Márcio Trigo.

A artista começou sua carreira artística nos palcos em 2011 como o espetáculo “Quem Casa Quer Casa”. Apesar de ser seu primeiro trabalho fora do estado, Priscila já foi premiada internacionalmente no Black Cat Award, festival de cinema internacional da Bolívia.

A composição para a nova personagem contou com o preparador de elenco e também ator pernambucano, Nivaldo Nascimento.

Sobre a história

Trazendo o Cariri cearense como pano de fundo, a trama de "Prazeres Insanos: Paleontologia do Medo" mergulha em uma trama voltada para o drama e o suspense dentro do cenário universitário.

Na história, a personagem Marina, uma policial determinada, se envolve em uma investigação de uma série de desaparecimentos de mulheres que ocorrem na região. Mais do que solucionar um caso, Marina encara essa busca como algo pessoal: para ela, cada crime carrega histórias silenciadas que precisam ser ouvidas.

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