A- A+

FAMOSOS Atriz que interpretou Chiquinha, de "Chaves", tranquiliza fãs sobre estado de saúde após internação Ela foi levada às pressas para o hospital por conta de uma crise de ansiedade

Maria Antonieta de Las Nieves, a atriz que interpretou Chiquinha no seriado "Chaves", tranquilizou os fãs sobre seu estado de saúde após uma internação emergencial. Embora sua família não quisesse que seu estado de saúde se tornasse público, uma amiga revelou o que ela estava passando, causando um grande escândalo.

“Na quarta-feira, 20 de agosto, ela nos deu um susto. Ela teve que ser levada às pressas para o hospital porque, aparentemente, estava tendo uma crise de ansiedade . No momento, ela está estável. Deram-lhe medicação para mantê-la calma. As únicas instruções eram mantê-la sob observação constante, mas ela enlouqueceu e ficou agressiva”, disse a fonte, cuja identidade não foi revelada, à TVNotas .

A notícia obrigou Verónica Fernández, filha da atriz de 78 anos, a dar notícias sobre a mãe, que atualmente reside em uma casa de repouso. "O nível de sódio dela caiu um pouco, mas ela está bem agora. Ela está aqui em casa, muito bem", disse Fernández.

A notícia causou confusão entre os fãs da sitcom dirigida por Roberto Gómez Bolaños, que a viram recentemente em "Chespirito: sem querer querendo", a série da HBO Max que retrata a vida e a obra do ator e criador de "Chaves" e "Chapolin".

Embora a previsão seja de que demore um pouco, a cantora mexicana admitiu que já tem tudo planejado para o dia de sua morte. "Tenho tudo pronto para quando eu morrer, o que será em 20 anos. Tenho meu caixão pronto. Procurei e gostei muito; tem imagens da Virgem de Guadalupe por todos os lados. Claro, eles vão me maquiar", disse ela no ano passado durante a exposição Las Catrinas da ANDI, que aconteceu antes do Dia dos Mortos, uma tradição comemorada no México que visa celebrar a vida e homenagear os falecidos.

Veja também