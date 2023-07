Atriz que interpretou Elis Regina em dueto com Maria Rita já fez novelas; saiba quem é

A- A+

Leia também

• Maria Rita e Elis Regina aparecem juntas em comercial feito por inteligência artificial; assista

• Saiba como foi feito o vídeo com Elis Regina e Maria Rita para comercial da Volkswagen

• Deepfake e redes neurais: entenda como foi feito o dueto entre Maria Rita e Elis Regina

A atriz Ana Rios fez as vezes de dublê de Elis Regina na peça publicitária veiculada nesta terça-feira (4), e que viralizou nas redes sociais. No vídeo em celebração aos 70 anos da Volkswagen no Brasil, a cantora morta há 41 anos aparece ao lado de Maria Rita, sua filha, num dueto da música "Como nossos pais", clássico de Belchior que ficou conhecido em sua voz.

A produção — que impressiona pelo elevado nível de realismo — só foi possível graças a uma tecnologia de inteligência artificial conhecida como "deepfake", um dos temas abordados pela última novela das 21h "Travessia", de autoria de Glória Perez.

A peça publicitária utilizou o recurso que permite criar adulterações realistas com o rosto de pessoas. Explica-se: para que a mãe de Maria Rita aparecesse num vídeo lançado em 2023, a atriz Ana Rios encarnou a artista. O rosto de Elis Regina foi então inserido, em seguida, por cima da face dela. E, pronto, está lá Elis Regina, numa imagem nítida e realista, cantarolando enquanto dirige uma kombi.

Atriz que já participou do elenco de "Malhação" — na temporada de 2014, como a personagem Bárbara — e também de novelas como "Espelho da vida" (2019), Ana Rios conta que os bastidores do set de gravação do vídeo foi um "chororô". "Já quase chorei umas três vezes", ela afirma, numa publicação no Instagram mostrando como se deu a gravação.

Veja também

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL Deepfake e redes neurais: entenda como foi feito o dueto entre Maria Rita e Elis Regina