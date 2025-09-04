A- A+

resgate Atriz Rejane Schumann chora ao receber ajuda após ser encontrada em condições precárias Famosa por ter integrado o elenco de novelas da TV Globo, artista de 74 anos vivia com sete animais de estimação em ambiente insalubre

A atriz Rejane Schumann se emocionou ao receber a ajuda de pessoas desconhecidas depois de ser encontrada em condições precárias num apartamento em Porto Alegre (RS).



Famosa por ter integrado o elenco de novelas da TV Globo na década de 1970 — entre as quais "Dancin’ days" (1978), "Pai herói" (1979), "Espelho mágico" (1977) e "O feijão e o sonho" (1976) —, a artista de 74 anos vinha sendo alvo de denúncias anônimas, nos últimos meses, devido ao mau cheiro e aos constantes latidos provenientes da casa em que vive, no bairro Moinhos de Vento, na capital gaúcha.

Na última quarta-feira (3), a Polícia Civil esteve no local junto à ativista Deise Falci, à frente da organização Vem Adotar, responsável pelo resgate de animais abandonados e em más condições. Segundo a profissional, Rejane — que é formada em jornalismo e Direito — relatou que estava buscando maneiras de doar os quatro cães e os três gatos, já que não se via em condições adequadas para cuidar dos pets.

"Ela estava com muita fome, mas os animais tinham ração. Ela não tinha nada. Geladeira completamente vazia. Não tinha nem água", contou Deise, que, além de prestar auxílio aos cães e gatos, se viu obrigada a ajudar a artista. "Quando a gente chegou lá, quem estava mais em maus-tratos era a própria senhora. Foi a primeira vez que senti uma vontade muito maior de resgatar uma pessoa do que os animais", ressaltou ela.

Depois de os animais serem levados a uma clínica veterinária e transferidos para lares temporários — onde permanecerão até que encontrem tutores definitivos —, Deise reuniu uma equipe de voluntários para realizar um mutirão de limpeza no apartamento de Rejane. A transformação no local foi radical, de acordo com os envolvidos na ação.

"O forte odor de urina se sentia da rua do portão do prédio. Quando entramos, havia bastante xixi e fezes dos cães, e ela não tinha absolutamente nenhum produto de limpeza", disse Deise. Na ocasião, foi constatado que Rejane coletava as fezes dos animais com a própria mão e as lançava pela janela, para jogar fora de casa.

Após receber a ajuda dos voluntários e ver a residência totalmente limpa — além de receber um novo colchão como doação —, Rejane Schumann caiu no choro. "Em primeiro lugar, tenho que agradecer. Vocês nem me conhecem", exclamou ela. Na página de Deise no Instagram, o caso foi relatado por meio de vídeos. A ativista, porém, preferiu não mostrar a imagem de artista, para não expô-la.

"Ela é uma senhora superinteligente e que conversa super bem. Algumas coisas ela se confunde, mas tem muitos momentos lúcidos. Tem a questão de ela não estar tomando banho e não estar conseguindo manter a casa limpa. Ela não consegue atinar de se alimentar e tomar água. Mas ela interagiu bem com a gente", acrescentou Deise.

