Cinema Atriz revela o que disse Leonardo DiCaprio em vídeo que viralizou nas redes Imagens, que rapidamente despertaram a curiosidade dos fãs, mostravam DiCaprio falando à distância com alguém na mesma mesa

Um dos momentos mais comentados do Globo de Ouro 2026 nas redes sociais ganhou explicação nesta semana. A cantora, atriz e diretora Teyana Taylor revelou que era ela a interlocutora de Leonardo DiCaprio no vídeo viral divulgado pelo perfil oficial da premiação no TikTok, em que o ator aparece conversando de forma animada durante a cerimônia realizada no domingo, 11 de janeiro.

As imagens, que rapidamente despertaram a curiosidade dos fãs, mostravam DiCaprio, de 51 anos, falando à distância com alguém na mesma mesa, sem que fosse possível identificar o assunto ou a pessoa.

Em entrevista ao programa Access Hollywood, na terça-feira, 13, Taylor, de 35 anos, confirmou que a conversa era entre os dois e tinha como tema o filme de animação KPop Demon Hunters, um dos vencedores da noite.

“Ele está falando comigo, sim”, contou Taylor, que contracena com DiCaprio em One Battle After Another.

“Quero dizer que talvez estivéssemos falando sobre KPop Demon Hunters, porque eu fiquei muito feliz quando eles ganharam, já que meus filhos amam KPop Demon Hunters. Então eu estava ali curtindo muito e acho que ele me flagrou curtindo, e foi aí que começamos a falar sobre isso.”

Vencedora de seu primeiro Globo de Ouro na cerimônia, Taylor admitiu que lembra pouco de parte da noite, mas recorda com clareza a conversa descontraída com o ator.

“Eu apaguei por grande parte da noite”, disse, acrescentando que os dois ficaram rindo e comentando o filme, enquanto ela explicava o entusiasmo de suas filhas, Iman “Junie” Tayla Shumpert Jr., de 10 anos, e Rue Rose Shumpert, de 5, grandes fãs da produção.

“Eu me lembro de estar curtindo muito quando ‘Golden’, do KPop Demon Hunters, começou a tocar, e entramos em toda aquela conversa sobre como a Junie e a Rue amam KPop Demon Hunters… mas eu não sabia que todo aquele momento estava sendo gravado”, completou.

