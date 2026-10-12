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confusão Atriz Selma Blair é detida depois de confusão com comissários em voo Artista foi levada sob custódia após suposta agressão durante voo da Delta de Los Angeles para Nova York; representante afirma que ela teve uma emergência médica

A atriz americana Selma Blair foi detida neste domingo (11) após uma suposta confusão com comissários de bordo durante um voo da Delta Airlines que partiu de Los Angeles com destino a Nova York, nos Estados Unidos. Segundo a Autoridade Portuária de Nova York e Nova Jersey, a polícia foi acionada após uma denúncia envolvendo uma passageira que teria apresentado comportamento fisicamente agressivo.

De acordo com a emissora ABC News, o voo estava estacionado no portão do Aeroporto Internacional John F. Kennedy (JFK), em Nova York, quando agentes do Departamento de Polícia da Autoridade Portuária atenderam à ocorrência. Blair foi identificada como a passageira envolvida no incidente e levada sob custódia. Após a detenção, a atriz foi encaminhada a um hospital.

Em comunicado enviado à imprensa , um representante de Blair afirmou que ela passou por uma emergência médica antes do episódio.

— Selma passou por uma emergência médica que levou à suposta conduta. Ao pousar, ela recebeu atendimento médico imediato e atualmente está em condição estável — disse o representante.

As autoridades não divulgaram detalhes sobre o que teria acontecido entre Blair e os comissários nem informaram se a atriz poderá responder criminalmente pelo episódio.



Diagnóstico de esclerose múltipla

Blair, de 53 anos, revelou em 2018 que havia sido diagnosticada com esclerose múltipla. Desde então, a atriz passou a falar publicamente sobre a doença e sobre as mudanças provocadas pela condição em sua vida.

Em março deste ano, ela chamou atenção ao comparecer a uma festa pós-Oscar organizada pela revista "Vanity Fair", em Los Angeles, usando uma bengala preta com cabo curvo prateado. A peça combinava com o vestido usado pela atriz, que exibiu o acessório com naturalidade.

Conhecida por filmes como "Segundas intenções" (1999), "Legalmente loira" (2001) e "Hellboy" (2004), Blair também teve sua trajetória após o diagnóstico registrada no documentário "Apresentando Selma Blair" ("Introducing, Selma Blair"), de 2021.

O filme acompanha a rotina da atriz diante das limitações provocadas pela esclerose múltipla. Entre os sintomas relatados por ela estão dores intensas, dificuldades para falar e perda de movimentos na perna esquerda.

Nos últimos anos, Blair passou por um transplante de células-tronco, após o qual a doença entrou em remissão. A atriz continua utilizando a bengala como auxílio para se locomover.

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