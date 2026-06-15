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tânia maria Atriz Tânia Maria, do filme "O Agente Secreto", receberá Título de Cidadã do Recife A vereadora Jô Cavalcanti é autora do projeto aprovado nesta segunda-feira (15) na Câmara Municipal do Recife

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É oficial. A carismática atriz Tânia Maria, que interpretou Dona Sebastiana no longa-metragem "O Agente Secreto", do diretor Kleber Mendonça Filho, que já tinha conquistado o coração dos pernambucanos - e do Brasil inteiro - vai receber o Título de Cidadã do Recife.



A Câmara Municipal do Recife aprovou, nesta segunda-feira (15), em votação no plenário, o Projeto de Decreto Legislativo nº 13/2026, de autoria da vereadora Jô Cavalcanti (PSOL), que concede a distinção à atriz.

De acordo com a assessoria de imprensa da vereadora, "a homenagem reconhece sua contribuição ao cinema brasileiro contemporâneo e à valorização da cultura nordestina, especialmente pela força de uma trajetória que afirma as experiências populares, a memória coletiva e a presença de mulheres sertanejas nas telas."

Antietarismo

Batizada Tânia Maria de Medeiros, a atriz é nordestina nascida em Parelhas, interior do Rio Grande do Norte, e trabalhou como artesã e costureira durante décadas.

Ela virou um símbolo de antiestarismo feminino, pois sua estreia como atriz de cinema ocorreu depois dos 70 anos, o que possibilitou que o debate sobre quem pode ocupar os espaços de criação artística no Brasil.

Para a vereadora Jô Cavalcanti, proponente do projeto, a concessão do título é também um gesto político de valorização da cultura popular e da democratização do audiovisual.

“A presença de Tânia é uma homenagem à arte, mas também à memória, à resistência e ao direito de criar em qualquer fase da vida. Ela cativou o público com seu talento e nada mais justo que esse reconhecimento”, afirmou Jô.



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