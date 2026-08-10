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LUTO Atriz Tedde Moore, de 'Uma História de Natal', morre aos 79 anos no Canadá Conhecida por interpretar a rigorosa Srta. Shields no filme de 1983, atriz morreu em Ontário; causa da morte não foi divulgada

A atriz canadense Tedde Moore, conhecida por interpretar a professora Srta. Shields no filme “A Christmas Story”, morreu na quarta-feira (5), aos 79 anos, em Huntsville, Ontário, no Canadá. A informação foi divulgada em uma publicação em sua página no Facebook. A causa da morte não foi informada.

Carreira começou no teatro

Moore iniciou a carreira nos palcos, em Stratford, Ontário, onde atuou ao lado de Christopher Walken na peça “Sonho de uma Noite de Verão”. Em 1983, chegou ao papel que marcaria sua trajetória no cinema: a Srta. Shields, professora rigorosa de Ralphie Parker, personagem vivido por Peter Billingsley em “A Christmas Story”.





A atriz também participou de filmes como “Second Wind”, “Murder by Decree”, “Overnight” e “Down the Road Again”. Na televisão, esteve no telefilme “Mistletoe over Manhattan” e na minissérie “The Kennedys”.

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