Atriz Viola Davis leva um Grammy e alcança status 'EGOT'

A- A+

A atriz americana Viola Davis ganhou neste domingo o Grammy de melhor audiobook, por sua autobiografia "Finding Me", o que a tornou a 18ª artista a alcançar o cobiçado status "EGOT".

O acrônimo de "Emmy, Grammy, Oscar, Tony" representa um grupo seleto de artistas, que inclui Rita Moreno, John Legend e Whoopi Goldberg.

"Escrevi esse livro para homenagear a Viola de 6 anos, honrá-la, honrar a sua vida, sua alegria, seu trauma, tudo", disse a atriz, 58, ao receber o prêmio, durante a pré-gala da cerimônia do Grammy. "Tem sido uma jornada tão incrível!"

A atriz venceu fortes concorrentes na 65ª edição do Grammy, celebrada neste domingo (5) em Los Angeles. Entre os indicados estava o comediante Mel Brooks, que já é EGOT; o compositor e ator Lin-Manuel Miranda, que está a um Oscar de entrar no clube; o ator Jamie Foxx e o músico Questlove, ambos vencedores do Oscar e do Grammy.

Veja também

Grammy Beyoncé está perto de se tornar artista com maior número de Grammys