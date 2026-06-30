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Atrizes, apresentadoras e jornalistas: como estão as paquitas de Xuxa que voltam para voo da nave

Apresentação contará com a participação especial de suas antigas assistentes de palco

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Xuxa em ensaio com as paquitas para a nova turnê Xuxa em ensaio com as paquitas para a nova turnê  - Foto: Reprodução/Instagram

O retorno de Xuxa aos palcos com a turnê “O último voo da nave” vai marcar o encerramento de uma era para a estrela — apesar de não se tratar de sua aposentadoria —, além de ser um reencontro com parte de sua história nos palcos como a cantora que conquistou o público, especialmente o infantil.

O projeto já tem ensaios em andamento com todos os elementos que remetem ao universo que consagrou a artista. E também contará com… as paquitas, claro.

 

Letícia Spiller e Andrea Veiga foram paquitas de Xuxa Letícia Spiller e Andrea Veiga foram paquitas de Xuxa // Reprodução

Segundo uma publicação da própria apresentadora, antigas paquitas participam dos preparativos e devem integrar o espetáculo, em uma celebração da memória do programa e de seus personagens.

 

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Veja a seguir como estão algumas das ex-assistentes de palco de Xuxa:

Ao longo dos anos, diversas ex-paquitas seguiram caminhos diferentes na mídia e fora dela. Letícia Spiller, que integrou o grupo como Pituxa, tornou-se atriz e construiu uma grande carreira em novelas. Andréa Veiga, a primeira Paquita, por sua vez, também seguiu como atriz e apresentadora.

Tatiana Maranhão, a Paquitita, hoje atua como assessora de comunicação de Xuxa. Já Ana Paula Guimarães, a Catuxa, se tornou diretora de televisão e assinou a direção artística do documentário “Pra sempre Paquitas”.

Outras integrantes também seguiram na televisão e no entretenimento, como Bárbara Borges, Andréa Sorvetão, Ana Paula Almeida e Roberta Cipriani, além de nomes que voltaram a aparecer em realities ou em projetos ligados à mídia, além das que se distanciaram da fama.

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