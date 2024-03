Atrizes se manifestam após novas acusações de Samara Felippo contra Leandrinho: "Não está sozinha"

A- A+

Atrizes saíram em defesa de Samara Felippo após a colega fazer novas acusações, na última terça-feira (26), contra o ex-marido, o jogador de basquete Leandro Barbosa, mais conhecido pelo apelido Leandrinho. Uma semana depois de revelar que foi vítima de fraude e violência patrimonial por parte do esportista, que é pai de suas duas filhas — Alicia, de 14 anos, e Lara, de 10 —, a artista contou que Leandrinho deixou de pagar a pensão para a prole há cerca de dois meses.

"Um absurdo ter que defender o óbvio. Mas força para continuar, Samara. Você vai abrindo caminhos e não está sozinha. Esse cara tem que honrar suas responsabilidades, tomar vergonha na cara e pagar o que te deve!", escreveu a atriz Bianca Bin, amiga de Samara, por meio de comentário no Instagram.

Quem também deixou um recado para Samara foi Fernanda Nobre. "Você viveu e ainda vive um pesadelo", comentou a atriz. Giselle Batista também se solidarizou com a colega: "Amiga, cada dia mais chocada com seu relato. Sinto muito mesmo. Como um cara desses dorme, eu não sei".

A atriz e ex-modelo Luciana Vendramini também se manifestou: "Indignada eu tô, quatas mães solos passam por essa situação... O curioso é que a maioria dos homens querem ter uma família, mas não sabem cuidar dela. Família mesmo quem dá é a mãe, que se doa o tempo todo pra família e pros filhos, não o homem! Cadê a prisão desses pais?".

O ator Roger Gobeth, que contracenou com Samara Felippo em "Malhação" (1999-2001), na TV Globo, também se posicionou por meio das redes sociais. "Eu que sou pai, não consigo entender alguém que tenha a possibilidade de dar o melhor a um filho(a) e se recuse por qualquer razão que seja. Por retaliação à mãe então, é uma canalhice e falta de humanidade total", reagiu ele.

Em vídeo publicado no Instagram, Samara Felippo deixa claro que não sabe o motivo para o ex-marido ter interrompido o pagamento da pensão das filhas. Recentemente, ela revelou que foi vítima de uma fraude, por parte dele, depois de o ex-marido ter registrado um imóvel do casal no nome do irmão e a vendido sem dividir o bem. "Além da dívida que o genitor tem comigo, completamos dois meses de pensão atrasada. Não sei se isso está sendo uma retaliação comigo por esta história ter sido exposta. Só sei que estou agora sozinha tendo que custear todas as despesas das meninas", esclareceu a atriz.

De acordo com o relato da atriz, enquanto passava pelo divórcio, em 2013, Samara ouviu o Leandrinho solicitar que ela deixasse a casa com as crianças. "No auge do meu puerpério, vivi uma situação muito humilhante, que nem cabe trazer aqui agora, culminando de vez na minha separação, e consequentemente em uma depressão pós-parto. Nessa mesma semana conturbada com separação, com as crianças, o genitor exigiu que eu deixasse a casa com elas, porque se não, ele cobraria aluguel da genitora. Isso tudo, para me pressionar a fazer um acordo de pensão na época, que ele ofereceu um valor que chega a ser vergonhoso. Na época eu nem tinha força pra nada, eu simplesmente aceitei", rememorou.

Seguidores da atriz declararam apoio para ela após a repercussão do fato. "É muito difícil ver um pai que, teoricamente, deveria proteger as filhas, simplesmente fazendo isso com elas", ressaltou um fã da artista. "O que me choca não é o que Samara conta, mas mulheres duvidarem, como se não conhecessem nenhum caso idêntico", destacou outra pessoa.

"São tantas camadas de violência", pontuou Samara, no mesmo post. "É uma lama sem fim! Mas sigo em frente até tudo isso acabar", acrescentou ela.

O outro lado

Na última quarta-feira (20), Leandrinho alegou que as denúncias apresentadas pela ex-mulher não correspondem à realidade e que ela vem usando a internet "como seu próprio tribunal, buscando engajamento e seguidores com depreciação da imagem pública" dele. O esportista — que hoje atua como assistente técnico do Sacramento Kings, time da NBA, a maior liga de basquete do mundo — ressalta que os fatos apresentados por Samara Felippo são mentirosos e não condizem com a realidade.

Veja também

famosos Instituição de caridade de Will e Jada Pinkett Smith afunda após tapa no Oscar