Atuação de Isabela Merced como Dina em "The Last of Us" é elogiada por fãs; conheça a atriz

A segunda temporada da série "The Last of Us", adaptação do videogame homônimo, estreou neste domingo (13), e novos personagens integraram a trama de Joel Miller (Pedro Pascal) e Ellie Williams (Bella Ramsey).

Uma delas é a personagem Dina, interpretada pela atriz norte-americana Isabela Merced. Dina é o interesse amoroso da protagonista Ellie e é importante nos conflitos centrais da trama nesta segunda temporada.

A atriz de 23 anos repercutiu positivamente entre os fãs da dos jogos e série após a estreia, e recebeu diversos elogios nas redes sociais.

"Isabela Merced, você entendeu a sua missão. Você entendeu tão bem que chorei. Vocês fez bem, você É a Dina" escreveu uma usuária do X (antigo twitter).

Outra internauta tabém escreveu: "Isabela Merced pra mim foi o nome do episódio de The Last of Us. CARISMA PURO, adorei todas as cenas com ela, achei até melhor do que a Dina do jogo".

Quem é Isabela Merced?

Isabela Yolanda Moner (conhecida artísticamente como Isabela Merced) é filha de uma mãe peruana e pai norte-americano.

Protagonizou a série infantojuvenil "100 Coisas Pra Fazer Antes do High School", da Nickelodeon, e assim alavancou sua carreira nas telas.

A atriz é conhecida por seus papéis como Dora, em "Dora e a Cidade Perdida", "Transformers: O Último Cavaleiro, Sicário: Dia do Soldado", Aza Holmes em"Tartarugas Até Lá Embaixo" e Kay em "Alien: Romulus".

Mostrando uma diversidade em seus papéis, a atriz parece buscar diferentes abordagens em suas escolhas de carreira.

Além de atuar como Dina em "The Last of Us", a atriz foi escalada como a Gaviã Negra no novo filme do Superman, do James Gunn.

Os episódios de "The Last of Us" são lançados aos domingos, às 22h (horário de Brasília) no streaming da MAX.

