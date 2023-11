A- A+

Reconhecimento Audiência pública na Câmara dos Deputados debate criação do Dia Nacional do Brega nesta terça (21) Mais de 20 artistas e produtores culturais vão participar da audiência

Nesta terça-feira (21), a Câmara dos Deputados, em Brasília, realiza audiência pública para debater o projeto de lei que pretende instituir o Dia Nacional do Brega.



Mais de 20 artistas e produtores culturais vão participar da audiência, que será realizada no Plenário 10, a partir das 9h30. O autor do requerimento é o deputado federal pernambucano Pedro Campos.



“É importante reunir os fazedores de cultura, a academia e o poder público para traçar estratégias que irão impactar a vida das pessoas. A cultura é um pilar importante para impulsionar a nossa economia e o nosso turismo”, pontuou Pedro.



A iniciativa faz parte de um conjunto de ações voltadas ao segmento, com objetivo de implementar políticas públicas que fortaleçam o movimento brega no cenário nacional.

Estre os nomes confirmados para a audiência, estão Roberto Rossi, filho do cantor Reginaldo Rossi; Anderson Neiff;; Conde Só Brega; Brega Bregoso; Thiago Gravações e Michelle Melo.

A mesa também contará com a participação do professor, pós-doutor e autor do livro “Ninguém é Perfeito e a Vida é Assim: A Música Brega em Pernambuco", Thiago Soares; e do coordenador Geral da Política Nacional de Cultura Viva do Ministério da Cultura, Rodrigo Dias.

O dia 14 de fevereiro, aniversário de Reginaldo Rossi, foi sugerido pelo deputado federal para celebrar anualmente o estilo musical.



“O brega se nacionalizou. É um ritmo que entrou muito nas periferias e, principalmente, nas grandes cidades do Nordeste. Nosso objetivo maior é dar vez e voz a essas periferias, aqui. em Brasília, para que elas nos apontem o caminho para a concepção de política pública para o segmento”, afirmou o parlamentar.

Serviços:

Audiência Pública - Dia Nacional do Brega

Data: 21 de novembro, às 9h30

Local: Câmara dos Deputados - Plenário 10

Veja também

CONSCIÊNCIA NEGRA Artistas celebram o Dia da Consciência Negra