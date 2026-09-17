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FAMOSOS Áudio de Ludmilla sobre "desrespeito" de fãs vaza na web, e cantora diz que irá acionar Justiça Em mensagem num grupo de WhatsApp, artista reclama que admiradores 'pegam pesado' e explica por que se afastou: 'Fora de controle'

Ludmilla usou as redes sociais, na manhã desta quinta-feira (17), para afirmar que pretende acionar a Justiça após páginas do X deturparem, segundo ela, falas enviadas por meio de um áudio num grupo de WhatsApp que a cantora mantém com fãs. "Já deu dessa palhaçada comigo aqui nesse site. Vocês vivem distorcendo o que eu falo e colocando palavras na minha boca", reclamou a artista, em post no X. Mas, afinal, o que Ludmilla disse no tal áudio enviado aos fãs?

Na mensagem em questão, Ludmilla realiza, em suas palavras, uma "DR" (discussão de relacionamento), que "precisava acontecer há muito tempo", como diz.

Ela reconhece que havia ficado afastada dos fãs. E frisa que isso só aconteceu porque não gostava da forma como vinha sendo tratada. "Me sentia completamente desrespeitada, e a minha reação foi me afastar. Só que quando me afasto e não conto nada, também abro um espaço para vocês preencherem as lacunas de imaginação. E aí vocês começam a inventar mil teorias, a juntar uma coisa na outra e saem falando como verdade absoluta coisas que não existem. E aí eu fico mais put* ainda", desabafou.

Ao longo do recado, Ludmilla pondera que vê inteligência em várias colocações dos admiradores, mas que se surpreende ao ver que "ainda precisa explicar o óbvio". Ela frisa, então, que busca uma "retomada" da conexão com os fãs, sempre com respeito.

"Não quero ninguém passando a mão na minha cabeça para tudo o que eu fizer. Mas, cara, vocês pegam muito pesado com coisas que não têm motivo nenhum. Toda vez que acontece alguma coisa ruim comigo, vocês nunca dão o benefício da dúvida para mim", lamentou. Ela acrescentou: "Eu quero ver essa energia que você têm para reclamar e cobrar e me atacar sendo divulgado para quando eu lançar músicas e projetos novos e me defender quando acontecer injustiça comigo. Vocês sabem que sou injustiçada o tempo inteiro. Eu sou perseguida".

Recém-contratada por uma nova gravadora, ela confirma que está desenvolvendo uma obra inédita — e explica que a demora no lançamento do novo projeto se deve ao fato de ainda estar divulgando o disco "Fragmentos", lançado por outra gravadora. "Uma gravadora nova não vai me contratar para trabalhar um projeto que lancei com outra gravadora. Não sei se isso é claro na cabeça de vocês. E no meio disso tudo existe papelada, planejamento...", ressalta ela, dizendo que quer "acalmar o coração" dos fãs às voltas com cobranças pelo novo álbum.

No encerramento da mensagem, Ludmilla insiste que só voltará a conversar com mais frequência com os fãs de todos mantiverem o respeito. "Isso aqui está fora de controle. Sou extremamente educada, e quando sinto que há falta de respeito fico muito chateada. Então, daqui para frente, espero que a gente comece a fazer diferente", diz, revelando que preparou um "ato especial" para o encerramento da divulgação de "Fragmentos".

O que aconteceu com Ludmilla

Após vazarem os áudios de Ludmilla enviados num grupo de WhatsApp direcionado a fãs, a cantora acusou páginas do X de deturparem as falas. Alguns produtores de conteúdo selecionaram parte do discurso e reproduziram sem a devida contextualização.

Em desabafo no X, Ludmilla avisou que acionará a Justiça. "Vocês pegam um áudio, cortam, tiram completamente do contexto, adicionam um assunto que não tem nada a ver com o que eu estava falando e começam a publicar isso como se fosse verdade", justificou, no X.

A polêmica vem repercutindo entre admiradores da cantora nas redes sociais. Parte dos internautas saiu em defesas de Ludmilla. "Fiquei com dó delas, as vezes os fas pegam muito pesado com seus ídolos, vejo isso acontecendo com ela, Luísa Sonza, Anitta. Deve ser difícil mesmo", comentou uma usuária do X.

Outros fãs apontaram que não viram colocações fora do tom no tal áudio de Ludmilla. Muitos não entenderam o fato de o conteúdo estar gerando polêmica. "Posso estar interpretando errado, mas não vi esse grande chapisco no áudio da Ludmilla. Ela assume que a forma como ela se afastou foi equivocada, gerou um fandom disperso e com espaço para inverdades, mas promete mais uma vez tentar uma reaproximação. Desde que seja respeitada", resumiu outro fã.

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