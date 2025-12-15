Seg, 15 de Dezembro

ARTE

Projeto oferece audiodescrição de obras de arte em espaços públicos do Recife

"Recife para Todos Verem" contempla mais de 30 monumentos, esculturas, murais e grafites

Projeto "Recife para Todos Verem" estará disponível a partir de 20 de dezembroProjeto "Recife para Todos Verem" estará disponível a partir de 20 de dezembro - Foto: Aurélio Velho/Divulgação

Promover inclusão e acessibilidade comunicacional para pessoas cegas e com baixa visão são é a meta do “Recife para Todos Verem”. O projeto oferece audiodescrição gratuita de mais de 30 obras de arte inseridas em espaços públicos localizados no Centro da capital pernambucana. 

O audioguia pode ser acessado dos dispositivos dos usuários e estará disponível gratuitamente no site oficial da iniciativa. O público encontrará sete sugestões de roteiros para serem percorridos a pé, pelo Bairro do Recife, Santo Antônio, Boa Vista e Santo Amaro.

As faixas de áudios trazem notas introdutórias sobre a importância de cada localidade, descrição da obra de arte, informações sobre o artista e indicações de direcionamento para todos os percursos. Monumentos, esculturas, murais e grafites estão entre os trabalhos selecionados. 
 

Vanessa Marques e Luanna Brennand, da Ferva Acessibilidade, foram as responsáveis pelas audiodescrições. Elas contaram com consultorias de Roberto Cabral e Michell Platini, que têm deficiência visual.

“Recife para Todos Verem” partiu do projeto “Recife Arte Pública”, que realiza a catalogação de esculturas e murais públicos da capital pernambucana desde 2013. A iniciativa foi realizada em parceria com a Lupa Cultural e a Ferva Acessibilidade, com incentivo da Lei Paulo Gustavo, por meio do Edital Recife Criativo da Prefeitura do Recife.

*Com informações da assessoria de imprensa. 

