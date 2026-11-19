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MÚSICA Augusto Licks, da formação clássica do Engenheiros do Hawaii, faz show no Recife nesta sexta (20) Show 'Augusto Licks & Engenheiros' acontece no Garage 66, em Boa Viagem; ingressos à venda na Outgo

Os saudosos da fase potencialmente sonora dos Engenheiros do Hawaii - entre o final dos anos de 1980 e o início dos anos de 1990 - devem relembrar a formação tida por muitos como a mais clássica da banda de rock gaúcha.



Com Humberto Gessinger (voz e baixo), Augusto Licks (guitarra) e Carlos Maltz (bateria), trio 'GLM' à frente de "Infinita Higway", uma das tantas canções atemporais da música brasileira, o grupo ganhou os holofotes e assim permaneceu em meio a dezenas de discos lançados e incontáveis shows memoráveis país afora.



Desfeita desde 2008, a banda Engenheiros do Hawaii segue com o legado ativo através do guitarrista Augusto Licks e o seu "Augusto Licks & Engenheiros", que chega ao Recife nesta sexta (20) para show no Garage 66, em Boa Viagem, Zona Sul da cidade.







No palco, ao lado de Sandro Trindade (baixo e vocais) e Ananda Torres (bateria), Licks rememora sucessos da banda da qual fez parte, além de outras histórias do rock brasileiro, revisitando cancioneiro que segue em permanência no repertório da geração anos 1980/1990.

"Voltar ao Recife é sempre muito especial. Existe uma conexão muito bonita entre as músicas dos Engenheiros e o público pernambucano.



São canções que atravessaram o tempo e continuam despertando lembranças, sentimentos e histórias. Estou muito feliz com esse reencontro e espero que seja uma noite de muita energia, música e celebração", destaca o guitarrista, que esteve com show na capital pernambucana há um ano.

REPERTÓRIO

Além, por óbvio, de " Infinita Highway", vai rolar "Toda Forma de Poder," "Alívio Imediato" e "Somos Quem Podemos Ser", entre outras clássicas que, decerto, serão acompanhadas pelo público.



"Sob o Tapete", "Desde Aquele Dia" e "Cidade em Chamas" também integram o set list da noite - reforçando o vasto repertório do Engenheiros.

"É muito interessante perceber como algumas músicas continuam vivas na memória das pessoas. Claro que vamos tocar aquelas canções que todo mundo espera ouvir, mas também temos um carinho especial pelas músicas que não foram necessariamente grandes sucessos de rádio e que os fãs guardaram de uma maneira muito particular. É uma oportunidade de revisitar diferentes momentos dessa história", comenta Augusto.

A abertura da noite ficará por conta da banda Legião Urbana Cover - numa espécie de 'esquenta' nostálgico para o show que virá na sequência.

SERVIÇO

Augusto Licks & Engenheiros

Quando: nesta sexta-feira (20), às 22h

Onde: Garage 66 - Rua José da Silva Lucena, 619, Boa Viagem

A partir de R$ 80 na plataforma Outgo

Informações: @garage66.recife // @augustolicks_oficial

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