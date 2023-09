A- A+

Música Augusto Silva & Frevo Novo lança videoclipe "Simbiose", no Nascedouro de Peixinhos Segundo clipe do quinteto musical se passa num local histórico da cidade de Olinda

O quinteto Augusto Silva & Frevo Novo lançou o clipe da faixa“Simbiose”, que integra o primeiro EP Quebra Cabeça (2022). O videoclipe se passa dentro do Nascedouro de Peixinhos, em Olinda, sendo dirigido e gravado, em julho de 2023, e editado pelo videomaker Mauricio Barreto (Maumau Studio). A composição autoral é do próprio Augusto Silva e de Renato Bandeira, ambos pernambucanos.

“Temos como essência ser um veículo de divulgação e consequentemente de manutenção criativa e econômica do frevo, reconfigurando esteticamente e valorizando o que é criado na atualidade”, define Augusto Silva.

Com realização de Augusto Silva Produções (direção musical) e de Alexandre Melo (produção), parceria do compositor/produtor musical Fernando Japiassu e apoio do engenheiro de som Joel Lima, “Simbiose” é o segundo clipe da AS&FN. Em 2022, no dia 14 de fevereiro, estreou no audiovisual com o videoclipe “Sabor de frevo”, trazendo o artista da terra Silvério Pessoa como parceiro.

Sobre o grupo

O projeto Augusto Silva & Frevo Novo, que nasceu no início de 2019, é composto por Augusto Silva (bateria), Waltinho D’Souza (tuba), Liêve Ferreira (guitarra e viola), Gilberto Bala (percussões) e Jonatas Gomes (trompetes). Todos os músicos envolvidos são pernambucanos.



Em maio de 2023, o quinteto ganhou o XII Prêmio da Música de Pernambuco com o EP Quebra Cabeça, considerado o melhor álbum instrumental da 12ª edição do evento que enaltece a cultura do estado. O EP foi lançado no dia 13 de maio de 2022 (Escute - spoti.fi/44HpTcg).

“Além das faixas autorais, AS&FN reconfigura frevos contemporâneos, propondo-lhes novas concepções harmônicas e rítmicas e oferecendo outras possibilidades sonoras e estéticas para o gênero, com arranjos que incluem elementos do jazz, da música popular nordestina e de matriz africana”, resume Alexandre Melo, sócio-diretor da AS&FN junto com Augusto.

Augusto Silva & Frevo Novo, entre outras apresentações, esteve no Festival de Inverno de Garanhuns (FIG) em 2019 e 2022, no Janeiro de Grandes Espetáculos (festivaljge) no ano de 2021 e nos festivais Do Frevo ao Jazz (2021) e Panela do Jazz (2021 e 2022).

Num objetivo geral, amplo e cultural, Augusto Silva & Frevo Novo amplia o frevo pernambucano, fomentando o Patrimônio Cultural Imaterial em ambientes e para públicos onde ele chega menos. Vale destacar que um Patrimônio Cultural Imaterial se constitui nas tradições, práticas, aos rituais, conhecimentos e às obras que integram a identidade e coesão social dos povos e comunidades, transmitidos por várias gerações.

“Estamos contribuindo para preservar os bens materiais e imateriais do patrimônio cultural e histórico brasileiro, além de estimular a produção e a difusão de bens culturais de valor universal, formadores e informadores de conhecimento, cultura e memória”, ressalta Augusto Silva.

No dia 5 de dezembro de 2012 na Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, o Comitê Intergovernamental para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial mundial oficializou o Frevo — Expressão Artística do Carnaval pernambucano — como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. O frevo é o principal patrimônio cultural de Pernambuco.

Augusto Silva

O artista foi baterista e percussionista da Spokfrevo Orquestra (SFO) desde 2001, quando surgiu a orquestra, até 2022, sendo considerado um divulgador e renovador do frevo a partir da bateria, instrumento que dá pulsação à música, guiando-lhe as variações de intensidade e suavidade.

Em mais de três décadas de carreira, esteve em diversas turnês internacionais por mais de 15 países com a SFO ou acompanhando grandes artistas, como Gal Costa, Elba Ramalho, Gilberto Gil, Chico César, Maria Rita, Ney Matogrosso, Dominguinhos, Edu Lobo, João Donato, Sivuca, Antônio Carlos Nóbrega, Ivete Sangalo, Daniela Mercury Frank London, Makiko Yoneda etc.

Com currículo de sobra, participou dos principais festivais de jazz europeus: Marciac, Juan Le Pin e o North Sea Jazz Festival. Entre experiências nacionais e internacionais, também tocou no Rock in Rio, Roskilde festival, Montreux Jazz Festival, Barbica, Pori Jazz, Womex e Fête de La Musique.

Augusto Silva foi o primeiro baterista a, nesta função, elevar o frevo a patamares mercadologicamente internacionais. Ele se firmou, por exemplo, como músico deste gênero no hall de grandes artistas da marca Pearl, juntamente com consagrados instrumentistas como Kiko Freitas.

No começo de 2019, iniciou o seu primeiro projeto musical como artista principal — Augusto Silva & Frevo Novo (AS&FN) —, com a sua bateria acompanhada por tuba, guitarra/viola, trompetes e percussão.

Ficha técnica do clipe/música - Simbiose

Composição

Augusto Silva e Renato Bandeira



Realização

Augusto Silva Produções e Alexandre Melo Produções



Direção, captação de imagens e edição

Maumau Studio



Clipe

Gravado no Nascedouro de Peixinhos (Olinda-PE), em julho de 2023

Produção

Alexandre Melo



Apoio de produção

Fernando Japiassú



Produção Musical

Augusto Silva, Liêve Ferreira e Waltinho D´Souza



Arranjos

Augusto Silva & Frevo Novo



Captação de áudio, gravação, mixagem e masterização

Estúdio Toca do Japi



Engenheiro de som

Joel Lima



Identidade visual e Comunicação

Alexandre Melo

Design gráfico

Júlia Machado

Assessoria de imprensa

Daniel Lima



Participação especial

Renato Bandeira (Guitarra)



Parceria

Maumau Studio e Estúdio Toca do Japi



Apoio

Nascedouro de Peixinhos

AUGUSTO SILVA & FREVO NOVO É

Augusto Silva (Bateria)

Waltinho D’Souza (Tuba)

Liêve Ferreira (Guitarra e viola)

Gilberto Bala (Percussão)

Jonatas Gomes (Trompetes)

