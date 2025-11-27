A- A+

LITERATURA Aula-espetáculo de João Suassuna celebra legado de Ariano Suassuna no Compaz Miguel Arraes Ação é destinada a estudantes da rede pública e aberta ao público geral para celebrar o legado do escritor Ariano Suassuna

O produtor cultural e palestrante João Suassuna ministra a aula-espetáculo "Na Trilha do Mestre", nesta quinta-feira (27), no Cineteatro Joana Batista, no Compaz Governador Miguel Arraes, que fica no bairro da Caxangá, Zona Oeste do Recife.

A ação destinada a estudantes da rede pública e aberta ao público geral começa às 14h e celebra o legado do escritor Ariano Suassuna, avô de João.

Promovida pelo Banco do Nordeste com apoio da Secpaz–Compaz, a iniciativa integra programação cultural para valorizar a identidade nordestina e aproximar a comunidade da obra de Ariano Suassuna, um dos grandes homenageados da Rede Compaz.

Segundo o secretário de Cidadania e Cultura de Paz, Túlio Albuquerque, a atividade amplia o alcance das ações culturais desenvolvidas pela Rede Compaz, ao unir educação, cidadania e arte.

"Trazer João Suassuna para falar sobre o legado de Ariano é oferecer aos nossos jovens e à comunidade uma oportunidade de contato direto com uma parte significativa da nossa cultura”, destacou o secretário.

A aula-espetáculo reúne histórias, referências e reflexões sobre o universo criativo do mestre armorial para proporcionar uma experiência educativa e sensível, capaz de aproximar novas gerações da obra e dos valores deixados pelo escritor paraibano.

Serviço - Aula-espetáculo “Na Trilha do Mestre” – João Suassuna

Local: Cineteatro Joana Batista – Compaz Governador Miguel Arraes (Caxangá)

Data: Quinta-feira (27) de novembro

Hora: 14h

Gratuito – aberto ao público

Realização: Banco do Nordeste

Apoio: Secpaz–Compaz

