A- A+

CINEMA ''Aumenta que é rock'n'roll'': filme conquista Festival de Cinema Brasileiro de Paris Longa-metragem dirigido por Tomás Portella e estrelado por Johnny Massaro deixou evento realizado na capital francesa com dois prêmios

A 27ª edição do Festival de Cinema Brasileiro de Paris chegou ao fim nesta terça-feira (6) com a consagração de "Aumenta que é rock‘n’roll", de Tomás Portella. O longa, que conta a história da fundação da icônica Rádio Fluminense FM, conhecida como "Maldita", deixou o evento francês com o Troféu Jangada de Melhor Filme (júri popular) e o Prêmio do Júri Jovem, escolhido por estudantes parisienses.

O filme foi premiado poucos dias após a morte, aos 70 anos, do jornalista Luiz Antonio Mello, idealizador da "Maldida" nos anos 1980 que foi vivido por Johnny Massaro nas telas de cinema. O longa acompanha o período em que o jovem jornalista e alguns amigos assumiram a direção de uma esquecida rádio em Niterói, a Fluminense FM.

"Aumenta que é rock‘n’roll" foi representado em Paris pela produtora Renata Almeida Magalhães, que acompanhou as sessões do longa e recebeu o prêmio principal das mãos de Dira Paes, homenageado do evento em 2025.

"'Aumenta que é rock’n roll' é um filme muito sincero que retrata a minha geração. Se passou numa época especial quando, no Brasil e em toda a América Latina, vivíamos o fim da ditadura militar. É um filme repleto de esperança", disse Renata no palco do cinema parisiense L’Arlequin.

O drama "Malu", de Pedro Freire, também deixou o evento com um prêmio. O longa foi vencedor do Prêmio Pass Culture, concedido pelo festival pela primeira vez em parceria com o programa francês de incentivo à cultura.

O Festival de Cinema Brasileiro de Paris contou com a exibição de 35 obras brasileiras ao longo de oito dias para um público de mais de 7 mil espectadores. A programação contou ainda com filmes como "Homem com H", "Um lobo entre os cisnes", "Mais pesado é o céu", "A paixão segundo G.H.", dentre outros.

Veja também