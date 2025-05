Espetáculos da Broadway chegam a patamares de bilheteria pré-pandêmicos; entenda

A- A+

As bilheterias da Broadway finalmente superaram seu pico pré-pandêmico, impulsionadas por três dramas estrelados e uma bruxa verde.

A Broadway League, organização comercial que representa produtores e proprietários de teatros, divulgou que a arrecadação da atual temporada teatral, que termina no final deste mês, atingiu US$ 1,801 bilhão.

Esse número é superior aos US$ 1,793 bilhão arrecadados no mesmo período da temporada recorde de 2018-2019, a última temporada completa antes da pandemia do coronavírus fechar a Broadway em março de 2020.

Há ressalvas. Esta temporada ainda não acabou, mas os números não são ajustados pela inflação. O público ainda está cerca de 3% abaixo do pico pré-pandêmico.

E, como os custos de produção de espetáculos na Broadway dispararam, a taxa de insolvência financeira aumentou e a lucratividade caiu. Ainda assim, as notícias são animadoras para o setor.

“Este é um marco realmente importante”, disse Jason Laks, presidente da Broadway League, em uma entrevista.

“Estamos criando empregos e o trabalho dos artistas está sendo visto. Isso mostra que as pessoas estão respondendo às nossas produções. Mas nosso objetivo não é repetir o sucesso de 2019. Nosso objetivo é continuar crescendo, atrair públicos mais diversos e manter nossa indústria próspera e sustentável. Buscamos, de fato, um crescimento sustentável.”

Musical mais longevo da Broadway, "O fantasma da ópera" sai de cartaz em Nova York após 35 anos

A Broadway, que se destaca como um motor econômico e um ápice artístico, foi duramente atingida pela pandemia. Seus 41 teatros ficaram fechados por cerca de um ano e meio, e a inflação de custos, o trabalho híbrido e as interrupções no turismo e nos hábitos de entretenimento tornaram a recuperação um desafio.

A temporada prestes a terminar foi intensa. 76 produções estiveram em cartaz, incluindo 42 que eram elegíveis para o Tony Awards por terem estreado em maio passado.

Estrelas do cinema lotaram a Broadway — George Clooney, Robert Downey Jr., Denzel Washington e Jake Gyllenhaal entre eles.

E, pela primeira vez em anos, ao longo da temporada, houve espetáculos em todas as casas da Broadway — 40 estão em cartaz atualmente.

Dois fatores econômicos distintos impulsionaram a arrecadação. Embora a Broadway tenha sido historicamente impulsionada por musicais, que tendem a atrair mais os turistas que compõem a maior parte do público, as peças de teatro reivindicaram o papel principal nesta temporada.

E embora "Wicked" tenha estreado há mais de duas décadas, houve um aumento no interesse pelo musical sempre popular. Ambos os desenvolvimentos estão, em parte, relacionados a Hollywood.

Três peças com estrelas do cinema, da televisão e da comédia — "Boa Noite e Boa Sorte", estrelado por Clooney; "Otelo", estrelado por Washington e Gyllenhaal; e "Glengarry Glen Ross", estrelado por Kieran Culkin, Bill Burr e Bob Odenkirk — trouxeram mais de 20% da bilheteria semanal da Broadway, embora representem apenas 7% dos espetáculos.

Isso ocorreu sem muito apoio da crítica, e nenhum deles foi indicado para melhor peça ou melhor reestreia. Mas cada um deles acaba de se tornar lucrativo — um feito raro na Broadway.

“Glengarry Glen Ross” recuperou seus custos de até US$ 7,5 milhões; “Othello”, até US$ 9 milhões; e “Boa Noite e Boa Sorte”, US$ 9,5 milhões.

"Boa Noite e Boa Sorte", adaptação para o palco de um filme de 2005 sobre o confronto entre o jornalista de televisão Edward R. Murrow e o senador anticomunista Joseph McCarthy, já vinha acumulando números impressionantes, graças à popularidade de Clooney e à atualidade de seu tema sobre a importância de uma imprensa independente.

Na semana encerrada em 4 de maio arrecadou US$ 4 milhões — um recorde para uma peça e mais que o dobro de "O Rei Leão" naquela semana.

"Otelo" também está tendo uma temporada incrível. A remontagem acontece em um teatro muito menor (1.043 lugares, em comparação com 1.537 para "Boa Noite e Boa Sorte"), onde a alta demanda por um número limitado de ingressos elevou os preços; muitos ingressos custam US$ 921, e a peça teve um preço médio de US$ 387 na semana passada.

“Glengarry Glen Ross” está arrecadando mais de US$ 2 milhões por semana graças à popularidade do título e ao apelo de suas três estrelas.

Mas esses três espetáculos não são os únicos triunfos desta temporada de peças. "Oh, Mary!", uma comédia original com uma estrela pouco conhecida, foi o primeiro da temporada a se tornar lucrativo e continua prosperando.

Uma remontagem de "Romeu + Julieta", estrelada por Kit Connor e Rachel Zegler, teve uma temporada lucrativa no inverno passado, assim como "All In: Comedy About Love", que contou com atores renomados lendo histórias engraçadas de Simon Rich.

E tanto a versão solo de Sarah Snook de "O Retrato de Dorian Gray", que está em cartaz, quanto "McNeal", estrelado por Downey, no ano passado, floresceram nas bilheterias, com ingressos esgotados consistentemente.

Outro destaque foi "Wicked", um dos três musicais — ao lado de "O Rei Leão" e "Hamilton" — que dominaram as bilheterias da Broadway nos últimos anos.

Mas "Wicked", que se apresenta na maior casa da Broadway, decolou nesta temporada, graças à popularidade e ao enorme orçamento de marketing para sua adaptação cinematográfica em duas partes.

O primeiro filme foi lançado em novembro passado e o segundo está previsto para novembro do próximo ano.

O musical foi, de longe, o espetáculo de maior bilheteria da Broadway nesta temporada e, na semana de Natal, com nove apresentações, estabeleceu um recorde, arrecadando cerca de US$ 5 milhões.

A indústria ainda enfrenta sérios desafios. Embora o preço médio do ingresso na Broadway nesta temporada tenha sido de US$ 129 e cerca de um terço dos espetáculos tenha tido uma média abaixo de US$ 100, os melhores assentos nos espetáculos mais badalados continuam bastante caros.

Os moradores dos subúrbios têm demorado a retornar, e as políticas de imigração e tarifas do governo Trump agora ameaçam o turismo internacional, que representa cerca de um quinto do público da Broadway.

O mais preocupante: os custos de produção aumentaram tanto que quase todos os novos musicais que estrearam desde a pandemia deram prejuízo.

Nenhum deles se destacou tanto quanto "Hamilton", "O Livro de Mórmon" e megassucessos anteriores. Entre os 14 novos musicais desta temporada, quatro ("Um Mundo Maravilhoso: O Musical de Louis Armstrong", "Tammy Faye", "Swept Away" e "Redwood") já encerraram suas produções ou anunciaram seu encerramento.

“Ainda temos algumas preocupações e desafios muito fortes em relação ao nosso negócio que não quero que sejam ofuscados por esses números brutos”, disse Laks.

“O aumento dos custos ainda afeta todos os aspectos da produção. Ainda há custos de capitalização e custos semanais de operação mais altos, e as produções têm uma janela de tempo mais curta do que nunca para se consolidarem, encontrarem público e definirem seu futuro.”

Veja também