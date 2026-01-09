A- A+

FAMOSOS Aumento de seios e plástica para "nariz fino": veja os retoques de Fernanda Bande para manter visual Apresentadora colocou silicone nos seios aos 20 anos e faz intervenções pontuais: 'Completamente a favor de procedimentos que agregam'

É fato que muitos olhares se voltaram para Fernanda Bande nos últimos dias. A apresentadora — que fez sucesso no BBB 24 — exibiu o seu corpo para os seguidores ao mostrar como ficava um maiô vermelho, todo recortado, que havia comprado recentemente. A peçafia, segundo ela, estava com um ótimo caimento tendo em vista a sua forma física atual. Desde que deixou o reality show, dois anos atrás, a loba (como ficou conhecida) fez alguns retoques consideráveis no corpo.

Fernanda já havia colocado silicone nos seios aos 20 anos. No fim do ano passado, a ex-BBB passou por uma troca de prótese, buscando um novo impulso na autoestima, segundo ela. “Quando eu coloquei fui informada que teria que realizar uma troca até os dez anos, e nesse meio tempo eu engravidei, amamentei, acabou ficando um pouco flácida. O peito já estava supercaidinho, o que é normal do nosso corpo, ainda mais pra quem já amamentou”, disse ela em uma entrevista à revista Vogue.





Fernanda Bande tem segredos para manter 'corpão de loba'

“Fiz aumento de mama e sinto que deu uma pesada, ficou uma dobrinha, uma flacidez embaixo do busto”, disse depois, já em suas redes.

Logo depois de deixar o confinamento do BBB, a apresentadora passou por alguns procedimentos baseados no flow sensory, método de aromaterapia voltado para o relaxamento da paciente. Fernanda passou pelo flow up, flow design, shine face e pump lips. A Natália Beauty, que realizou as intervenções estéticas, afirma que esse último tem por objetivo “rejuvenescer” os lábios.

“Com isso, o procedimento realiza uma potente hidratação nos lábios, regenerando o tecido e proporcionando mais definição e volume e preenchendo rugas (…) O resultado, portanto, é uma boca rejuvenescida, com aspecto mais jovem e mais saudável”, afirma a empresa em seu site.





Fernanda Bande tem segredos para manter 'copão de loba' — Foto: Reprodução/Instagram

Além disso, Fernanda ainda passou por uma cirurgia plástica para afinar o nariz. A rinoplastia já era um sonho da apresentadora, que já havia comentado sobre ele durante a edição do reality.





“Tô vivendo esse momento de estar muito feliz com o corpo que estou construindo e acho que toda mulher tem momentos e fases em que pensa: ‘Nossa, naquela época e com aquela idade eu estava com aquele corpo’, ou ‘naquela época me sentia melhor’ (…) Mas eu acho que, independente disso, em toda fase que a gente vive ou dos objetivos que a gente tenha, a gente tem que amar o que está vivendo, o que está tocando, o que está sentindo”, contou ela em seus stories, no Instagram.

“O primeiro passo é gostar de você mesma. É um trabalho que só você pode fazer por você. Agora, sempre vai ter uma coisinha ou outra que não está legal, que não está bacana. E existe ajuda, solução, procedimento, tratamento. Eu sou completamente a favor de procedimentos que venham para agregar à nossa saúde, à segurança, acima de tudo, e à nossa estética, à beleza”, completou.

