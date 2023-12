A- A+

Artes Visuais Aurinha do Coco é homenageada em novo megamural do Recife Personalidade da cultura pernambucana, que faleceu em 2021, foi representada pela artista Ianah

O Centro do Recife ganhou mais um megamural em homenagem a uma importante figura da cultura pernambucana. A Mestra Aurinha do Coco, que morreu em 2021, foi representada na obra assinada pela artista recifense Ianah, que foi pintada na lateral de um edifício localizado na Avenida Conde da Boa Vista.

Cobrindo 13 andares do prédio, a pintura tem 337m² e está localizada na esquina com a Rua Gervásio Pires. Com apoio da Galeria Marco Zero, Ianah se juntou à artista Bubu para prestar a homenagem, utilizando a técnica conhecida como “geotinta”, que mistura pigmentos minerais e naturais, causando o mínimo impacto ambiental.



A obra é um dos 24 projetos contemplados pelo edital de megamurais fomentado pela Prefeitura do Recife. Inspirados no tema “Recife Cidade da Música”, cinco murais já foram concluídos e um está em andamento. Até o final do ano, a cidade receberá uma pintura em homenagem a Reginaldo Rossi.





