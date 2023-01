Ausência de Céline Dion em lista de 200 melhores cantores gera revolta na web; entenda

A- A+

A ausência de Céline Dion na lista com os 200 melhores cantores da História, publicada recentemente pela edição americana da revista "Rolling Stone", gerou revolta nas redes sociais, nesta semana. "Céline Dion não está em nenhum lugar da lista? Celine Dion é a maior vocalista feminina de todos os tempos", escreveu um fã no Twitter, plataforma em que internautas realizam uma campanha criticando o fato.

A lista é encabeçada por Aretha Franklin, seguida de Whitney Houston, Sam Cooke e Billie Holiday. As dez primeiras posições contam ainda com Mariah Carey, Ray Charles, Stevie Wonder, Beyoncé, Otis Redding e Al Green.

A canadense Céline Dion foi excluída da seleção, que conta com nomes como Rosalía, Marvin Gaye, Frank Sinatra, Adele e o roqueiro Ozzy Osbourne. Há quem fale em "desprezo" e até "um crime contra a humanidade", como sugeriu, em brincadeira, um fã da artista.

Brasileiros na lista

Um trio de baianos garante a presença brasileira na lista. João Gilberto (1931-2019) aparece na 81ª posição, Gal Costa, que morreu aos 77 anos em novembro do ano passado, vem como a 90ª melhor cantora, e Caetano Veloso é listado em 108º lugar.

João Gilberto e Gal Costa foram perfilados pelo jornalista argentino Ernesto Lechner, especialista em música latina. Sobre o cantor e compositor, Lechner (que confundiu sua naturalidade, chamando o baiano de Juazeiro de carioca) diz que foi um dos arquitetos fundadores da bossa nova, "um dos movimentos culturais mais poderosos que surgiram na América Latina", junto de Tom Jobim e Vinicius de Moraes.

Já Gal é descrita como a "vocalista feminina mais transcendente da era pós-bossa". Perfilado pelo americano Michaelangelo Matos, Caetano é comparado a Bob Dylan (o 15º da lista), "um roqueiro revolucionário com uma inclinação literária pesada".

Top 200 melhores cantores da História

A seguir, confira a lista completa com os 200 melhores cantores da História, publicada em 1º de janeiro de 2023 pela edição americana da revista "Rolling Stone".

Aretha Franklin

Whitney Houston

Sam Cooke

Billie Holiday

Mariah Carey

Ray Charles

Stevie Wonder

Beyoncé

Otis Redding

Al Green

Little Richard

John Lennon

Patsy Cline

Freddie Mercury

Bob Dylan

Prince

Elvis Presley

Celia Cruz

Frank Sinatra

Marvin Gaye

Nina Simone

Adele

Smokey Robinson

George Jones

Mary J. Blige

Paul McCartney

Dolly Parton

Mahalia Jackson

Chaka Khan

Hank Williams

Luther Vandross

David Bowie

Bessie Smith

Thom Yorke

Dusty Springfield

Kurt Cobain

Van Morrison

Curtis Mayfield

Louis Armstrong

Aaliyah

Etta James

Teddy Pendergrass

Ariana Grande

James Brown

Ella Fitzgerald

Mavis Staples

Linda Ronstadt

Toni Braxton

Rod Stewart

Joni Mitchell

Sade

Mick Jagger

Miriam Makeba

Willie Nelson

Tina Turner

Barry White

Brian Wilson

Lady Gaga

Howlin’ Wolf

Kate Bush

Umm Kulthum

George Michael

Robert Plant

Björk

Minnie Riperton

David Ruffin

Dennis Brown

Rihanna

Youssou N’Dour

Ronnie Spector

Roy Orbison

Muddy Waters

Héctor Lavoe

Patti LaBelle

D’Angelo

Wilson Pickett

Bruce Springsteen

Janis Joplin

Emmylou Harris

Chris Cornell

João Gilberto

Steve Perry

Amy Winehouse

Lata Mangeshkar

Johnny Cash

Michael Jackson

Diana Ross

Jimmie Rodgers

Selena

Gal Costa

Nusrat Fateh Ali Khan

Anita Baker

Stevie Nicks

Toots Hibbert

Vicente Fernández

Chuck Berry

Usher

Bob Marley

Clyde McPhatter

Elton John

Gladys Knight

Taylor Swift

Leonard Cohen

Aaron Neville

Eddie Vedder

Bill Withers

Lou Reed

Caetano Veloso

Roger Daltrey

The Weeknd

Fiona Apple

Ozzy Osbourne

La India

Chrissie Hynde

Erykah Badu

Chet Baker

Patti Smith

John Fogerty

Barrington Levy

Charlie Rich

Jackie Wilson

Donna Summer

Karen Carpenter

Robert Johnson

Joe Strummer

Donny Hathaway

Tammy Wynette

Florence Welch

Rob Halford

Courtney Love

Jeff Buckley

Loretta Lynn

Neil Young

Axl Rose

IU

Lauryn Hill

El DeBarge

Merle Haggard

Rocío Dúrcal

Bono

Christina Aguilera

Russell Thompkins Jr.

Luciano

Darlene Love

PJ Harvey

Ruth Brown

Barbra Streisand

Levon Helm

Wanda Jackson

Bryan Ferry

Martha Reeves

Michael Stipe

Mahlathini

Dion

Corin Tucker

George Strait

Robert Smith

Carrie Underwood

Mississippi John Hurt

Mercedes Sosa

Brenda Lee

Françoise Hardy

Bobby “Blue” Bland

Sandy Denny

Ronnie James Dio

Morrissey

Marc Anthony

Debbie Harry

Sylvester

Chris Stapleton

Odetta

Juan Gabriel

Marianne Faithfull

Buddy Holly

Lana Del Rey

Iggy Pop

Patty Loveless

Tabu Ley Rochereau

Martha Wash

SZA

Bob Seger

Jazmine Sullivan

Solomon Burke

Karen O

Alicia Keys

Ofra Haza

Bonnie Raitt

Fela Kuti

Joan Baez

Frank Ocean

Jung Kook

Anohni

Brandy

Kelly Clarkson

Poly Styrene

Paul Westerberg

Burna Boy

Billie Eilish

Glenn Danzig

Rosalía

