CELEBRIDADES Ausência na Justiça e mandado pendente: o que se sabe sobre a prisão do cantor Akon nos EUA? Artista foi detido na Geórgia após sistema de câmeras reconhecer seu carro; caso está ligado a direção com carteira suspensa e vape ilegal apreendido em 2025

Um processo judicial pendente e a atuação da tecnologia policial levaram à prisão do cantor e produtor senegalês-americano Aliaune Badara Thiam, conhecido como Akon, de 52 anos, na região metropolitana de Atlanta, na última semana.



O artista foi detido em Chamblee, depois que um sistema de reconhecimento de placas alertou a polícia local sobre uma Tesla Cybertruck branca, modelo 2024, procurada pelo Departamento de Polícia de Roswell.

Por volta das 11h, agentes localizaram o veículo estacionado na loja de insulfilm Tint World, na Chamblee Dunwoody Road. Próximo ao carro, encontraram um homem que correspondia à descrição do proprietário registrado. Ao verificarem a documentação, confirmaram que se tratava de Akon, segundo a emissora americana CBS.





Prisão formal e liberação

O cantor foi informado de que havia um mandado de prisão ativo em seu nome. Segundo os policiais, ele manteve a calma, afirmou estar ciente do mandado e não ofereceu resistência. Após ser algemado e revistado, sem que fossem encontrados objetos ilegais, Akon foi detido temporariamente até que a polícia de Roswell confirmasse a validade do mandado. A confirmação levou à prisão formal do artista.

Levado à Cadeia do Condado de DeKalb, Akon deu entrada às 12h30 e ficou cerca de seis horas sob custódia. Mais tarde, foi transferido para a Cadeia Municipal de Smyrna, onde foi fichado por não comparecer à Justiça em um caso que envolvia direção com a carteira suspensa. O veículo, que estava em manutenção, não foi apreendido.

O mandado de prisão tem origem em um episódio ocorrido em 10 de setembro de 2025, em Roswell.

Nessa data, Akon foi encontrado parado com sua Cybertruck descarregada na Holcomb Bridge Road. Durante a abordagem, os agentes constataram que o carro não possuía seguro válido e que o músico dirigia com a habilitação suspensa desde janeiro de 2023.

Ele foi multado e liberado, mas a polícia apreendeu um vape ilegal dentro do veículo.

Por não comparecer à audiência judicial sobre o caso, o mandado foi expedido e acabou resultando em sua prisão dois meses depois.

Akon já teve outros atritos com a Justiça. Em 1998, foi preso sob acusação de roubo de carros, mas as acusações foram retiradas. Em 2008, declarou-se culpado de assédio após atirar um adolescente do palco durante um show em Nova York — ele cumpriu serviços comunitários e pagou multa.

Mesmo após o episódio recente, o cantor segue com a agenda de shows inalterada. Em 9 de novembro, ele se apresentou em Delhi (Índia) e deve subir ao palco em Bengaluru (14/11) e Mumbai (16/11). Encerrada a turnê asiática, Akon retorna aos Estados Unidos, onde se apresentará em Las Vegas, no dia 3 de janeiro de 2026.

