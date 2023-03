"Auto da Compadecida 2" é confirmado por Matheus Nachtergaele e Selton Mello

A- A+

O filme "Auto da Compadecida”, inspirado na obra de Ariano Suassuna, vai ganhar uma sequência. A notícia foi compartilhada pelos atores Matheus Nachtergaele e Selton Mello, protagonistas do primeiro longa-metragem, em suas páginas no Instagram.





“João Grilo & Chicó, vinte e cinco anos depois, juntos mais uma vez”, escreveu Selton, em uma publicação compartilhada com Matheus. Os dois atores também estarão no elenco do novo filme, que será dirigido pelos pernambucanos Guel Arraes e Flávia Lacerda.

“Auto da Compadecida 2” terá produção da Conspiração e da H2O Films. A data de lançamento, a sinopse da continuação e os demais nomes do elenco ainda não foram revelados.



A atriz Virginia Cavendish, que também atuou na comédia, já havia anunciado a continuação em um publicação no Twitter. Pouco tempo depois, no entanto, ela desmentiu a informação. "Gente, apaguei o tweet do Auto!! Era brincadeira. Na verdade, um sonho que tive. Desculpa!!! Todo mundo ficou tão feliz!! No fakenews, né? Mas sonho pode?? Desculpemmmm! Não faço mais essa brincadeira", escreveu.



O primeiro longa-metragem foi lançado em 2000. Antes disso, em 1999, a produção foi lançada como minissérie e exibida pela TV Globo.

A trama segue as desventuras de João Grilo e Chicó, dois sertanejos tentando sobreviver através de pequenos golpes. Após um ataque de cangaceiros à cidade de Taperoá, eles morrem e acabam tendo seus atos julgados no “além”.

