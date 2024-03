A- A+

PÁSCOA "Auto da Via Dolorosa" inicia temporada de encenações em igrejas nesta sexta-feira (15) Primeira apresentação do espetáculo, que completa dez anos, ocorre na Igreja de Santa Cruz

Iniciando a temporada de encenações da Paixão de Cristo em Pernambuco, o “Auto da Via Dolorosa” estreia nesta sexta-feira (15), às 18h30, na Igreja de Santa Cruz. O espetáculo, que neste ano completa uma década, vai percorrer três cidades no mês de março.

Sempre realizada dentro de igrejas, a montagem é inspirada nas peregrinações religiosas e na descrição bíblica do calvário de Cristo. O texto “A Via Sacra”, do romancista francês Henry Ghéon, foi adaptado por Thiago Ambrieel, que também assina a direção geral da peça.

Em formato de opereta sacro-erudita, o espetáculo retrata os momentos até a ressurreição de Jesus, com forte inspiração estética nas artes sacras. A obra tem assistência de direção de Hemerson Moura, direção musical de Célia Oliveira e preparação de elenco por Quiercles Santana.



Entre as novidades deste ano, estão novas músicas acrescentadas ao repertório e a inserção do Coro dos Penitentes. O grupo tem em sua composição um coral voluntário de 15 cantores, entre eles, pessoas idosas. Como ingresso, serão recolhidas doações de 1kg de alimento não-perecível.

Contemplada pelo 15º Edital Pernambuco de Todas as Paixões, o “Auto da Via Dolorosa” conta com apoio do Governo do Estado. A produção garante acessibilidade, com tradução em LIBRAS e assentos reservados nas primeiras fileiras para pessoas com deficiências.

