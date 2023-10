Autobiografia de Matthew Perry ultrapassa livro de Britney Spears e se torna título mais vendido

A- A+

A autobiografia de Matthew Perry, lançada no início deste ano, alcançou a marca de livro mais vendido no mundo por meio da internet, nesta segunda-feira (30), um dia após a morte do ator, conhecido por ter interpretado o personagem Chandler, na série "Friends". O título "Amigos, amores e Aquela Coisa Terrível", publicado no Brasil pela editora BestSeller, ultrapassou até mesmo o recém-lançado "A mulher em mim", autobiografia de Britney Spears que é fenômeno global. Os dados são da Amazon, gigante do e-commerce no planeta.

Na publicação, Matthew Perry abre o verbo acerca da dependência por opioides e do alcoolismo (ou "Aquela Coisa Terrível", como chama), algo que enfrentou desde a adolescência. Mais do que fofocas de bastidores da TV americana, o livro trata de vida real. Conforme resenha do livro publicada no GLOBO à época do lançamento, Perry é um "narrador engraçado, que faz o leitor sorrir até quando descreve momentos sórdidos ou internações que encarou para livrar-se de seus vícios". Suas memórias e indiscrições, além da ausência de autovitimismo, são marcantes na autobiografia.

Perry conta que nas últimas temporadas de “Friends”, ele e seus parceiros de cena ganhavam, cada um, U$ 1,1 milhão por episódio. E que ele teria gastado, como estima, nada menos que US$ 7 milhões "tentando ficar sóbrio". Além de 65 internações para desintoxicação, foram 30 anos fazendo análise duas vezes por semana. Ele conta que chegou a engolir 55 pílulas de Vicodin por dia.

Há outras confidências: a primeira das suas 65 internações para desintoxicação foi aos 26 anos; ele calcula ter participado de seis mil reuniões do Alcoólicos Anônimos; durante “Friends” (1994-2004), seu peso variou entre 58 e 102 quilos.

Término com atriz Julia Roberts

E tem confissões amorosas. Perry conta que terminou com Julia Roberts e muitas outras namoradas porque tinha medo de ser dispensado por elas no futuro. Para evitar a tristeza, ele mesmo dava fim ao romance. Nas páginas, diz que lamenta ter sido idiota.

Também fala sobre amigos, e chama de "cara legal" Bruce Willis, com quem gravou "Meu vizinho mafioso" (1999).

