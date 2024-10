A- A+

LIAM PAYNE Autópsia de Liam Payne mostra que cantor morreu de ferimentos múltiplos; veja o que diz o laudo O cantor ganhou atenção mundial ao chegar em terceiro lugar no programa de calouros The X Factor como membro da One Direction, banda formada no reality

A autópsia do corpo de Liam Payne, morto na última quarta-feira, 16, aos 31 anos, aponta que o ex-One Direction morreu em decorrência dos ferimentos múltiplos sofridos pelo cantor na queda da sacada de seu quarto de hotel, no terceiro andar, em Buenos Aires, Argentina. De acordo com o relatório oficial, os traumas na cabeça já foram o suficiente para levar à morte do cantor.

De acordo com o jornal The Guardian, as autoridades locais seguem investigando a morte a fim de reconstituir as últimas horas de Payne. Outros hóspedes do hotel ouvidos pelo jornal e pela polícia argentina relataram a presença de um "homem agressivo que pode estar sob efeito de drogas e álcool".

Segundo o norte-americano Doug Jones, que estava hospedado no mesmo hotel que o cantor, ele ouvia constantemente barulhos altos vindos do quarto de Payne. "Achei que eles estavam fazendo construção, tinha muita batida, portas batendo, a maior parte do dia. Foi alto, bizarro", disse ele ao The Guardian. "Mais tarde ouvi as sirenes, pensando que talvez houvesse um incêndio em algum lugar. E então ouvi um grito muito alto."

Payne nasceu em 1993 em Wolverhampton, Inglaterra. O cantor ganhou atenção mundial ao chegar em terceiro lugar no programa de calouros The X Factor como membro da One Direction, banda formada no reality. Após o fim da boyband, em 2016, ele seguiu carreira solo. Relembre a trajetória de Liam Payne.





