GENE HACKMAN Autópsia final revela novos detalhes sobre a morte de Gene Hackman; saiba mais Vencedor do Oscar morreu de doença cardiovascular hipertensiva e aterosclerótica dias depois da mulher, Betsy Arakawa, vítima de vírus raro

O laudo final da autópsia do ator Gene Hackman apontou sinais de problemas cardíacos, indícios de Alzheimer e evidências de que ele ficou um longo período sem se alimentar, informou o site da emissora americana Fox News neste domingo (27).

Os corpos de Hackman e de sua esposa, Betsy Arakawa, foram localizados em 26 de fevereiro.

As autoridades suspeitam que Betsy tenha falecido em decorrência do hantavírus, doença transmitida por roedores, e que Hackman, que já enfrentava o Alzheimer, tenha morrido cerca de uma semana depois.

De acordo com o relatório da autópsia, o cérebro do ator apresentava características compatíveis com um "estágio avançado da doença de Alzheimer".

Além disso, conforme noticiado pela Fox, exames revelaram um nível elevado de acidez em seu sangue, o que sugere que ele passou por um período prolongado de jejum.

O documento também aponta que Hackman já tinha um histórico de complicações cardíacas: ele utilizava um marcapasso desde 2019 e havia passado por procedimentos para implante de stents e de uma válvula aórtica.

Em março, peritos já haviam indicado que sua morte estava ligada à falência cardíaca.

Quando Gene Hackman e Betsy Arakawa foram encontrados mortos?

Vale lembrar que Hackman e Arakawa foram encontrados mortos no dia 26 de fevereiro, na casa do casal no Novo México.

Ele estava no chão da cozinha, ao lado de sua bengala e de seus óculos escuros, enquanto ela foi encontrada em um dos banheiros com o aquecedor portátil ligado.

Ao lado dos corpos estava também o de Zinna, um dos cães do casal.

De acordo com um relatório preparado pelo laboratório veterinário do Departamento de Agricultura de Los Angeles e obtido pela Associated Press, o cão provavelmente morreu de desidratação e fome.

Os outros dois cães que eles tinham foram resgatados e encaminhados para a adoção.

