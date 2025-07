A- A+

ACIDENTE Autor de ''Ainda Estou Aqui'', Marcelo Rubens Paiva quebra perna em voo para Portugal Escritor manteve participações em feiras do livro, mas precisou cancelar outros compromissos

Autor de ''Ainda Estou Aqui'' (livro que inspirou o filme que deu o Oscar ao Brasil), Marcelo Rubens Paiva se acidentou durante um voo da companhia aérea portuguesa TAP e quebrou a perna. No dia 1º de julho, o escritor viajou de São Paulo ao Porto. Ao GLOBO, ele explicou o que aconteceu.

Paiva apertou um botão para esticar as pernas, mas o mecanismo funcionou de maneira brusca, prendendo a perna do escritor embaixo da poltrona da frente.

— Quando cheguei ao aeroporto, pedi o auxílio médico, me examinaram e aparentemente eu só tinha machucado o dedo. Mas um, dois dias depois, a minha perna inchou muito, ficou roxa, comecei a ter espasmos. Fomos para o hospital. Na verdade, eu tinha quebrado dois ossos da perna, a tíbia e o perônio. Não precisei ser operado, mas estou engessado e de molho — relatou o escritor.

Paiva foi a Portugal para participar de feiras do livro em Porto, Aveiro, Barcellos e Oeiras. Mesmo com a perna quebrada, manteve as palestras agendadas nesses eventos, mas precisou desmarcar outros compromissos.

