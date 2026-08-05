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Streaming Autor de 'Game of Thrones' revela batalha contra a depressão: 'O pior pode estar por vir' Escritor de 77 anos contou que, apesar de ter realizado sonhos profissionais e vivido momentos de grande alegria, também precisou lidar com o luto pela morte de amigos e com dificuldades emocionais

George R.R. Martin surpreendeu os fãs ao fazer um desabafo sincero sobre sua vida pessoal após meses longe das redes. Em uma publicação inédita em seu blog, o autor de As Crônicas de Gelo e Fogo, saga que deu origem à série Game of Thrones, revelou que enfrentou um período marcado por tristeza, depressão e perdas, classificando 2026 como um dos anos mais desafiadores de sua vida.

O escritor de 77 anos contou que, apesar de ter realizado sonhos profissionais e vivido momentos de grande alegria, também precisou lidar com o luto pela morte de amigos e com dificuldades emocionais. "Lutei contra a tristeza e a depressão. O pior ainda pode estar por vir", escreveu Martin, que também fez uma reflexão sobre o envelhecimento ao afirmar que "envelhecer não tem graça nenhuma".

A publicação marcou o retorno de Martin ao blog depois de cerca de seis meses sem escrever pessoalmente. Segundo o autor, os últimos meses foram intensos e repletos de acontecimentos que o deixaram emocionalmente sobrecarregado.

"Este ano tem sido... estressante, para dizer o mínimo", escreveu. Em seguida, explicou que sua rotina foi marcada por contrastes: ao mesmo tempo em que viu projetos importantes saírem do papel, precisou enfrentar perdas pessoais e momentos difíceis para sua saúde emocional.

Apesar do tom melancólico, Martin afirmou que pretende voltar a compartilhar atualizações com mais frequência, ainda que de forma mais breve do que costumava fazer.

Reflexão sobre a idade

No texto, o criador de Westeros também comentou sobre os desafios da passagem do tempo. Aos 77 anos, ele reconheceu que o envelhecimento trouxe mudanças que nem sempre são fáceis de aceitar.

"Fiz 77 anos em setembro passado. Digo a vocês: envelhecer não tem graça. Mas também houve momentos incríveis", escreveu, ressaltando que a vida continua sendo uma combinação de alegrias e dificuldades.

A reflexão foi recebida com apoio dos leitores, que deixaram mensagens de incentivo ao escritor nas redes sociais, já que os comentários do blog foram desativados.

Conquistas em meio ao momento delicado

Mesmo diante das dificuldades pessoais, Martin também destacou acontecimentos positivos de sua carreira. Entre eles, comemorou as nove indicações ao Emmy conquistadas por O Cavaleiro dos Sete Reinos, nova série ambientada no universo de Game of Thrones.

O autor demonstrou entusiasmo com o reconhecimento da produção e lamentou apenas que os atores da série não tenham sido lembrados entre os indicados. Ele ainda afirmou que espera comparecer à cerimônia da premiação, embora tenha ressaltado que isso dependerá de diversos fatores.

Futuro da saga continua cercado de expectativa

Embora a publicação tenha sido aguardada por muitos leitores na expectativa de novidades sobre Os Ventos do Inverno, sexto volume de As Crônicas de Gelo e Fogo, Martin praticamente não abordou o assunto.

O escritor já reconheceu em outras ocasiões que o longo atraso na conclusão da obra é motivo de frustração e chegou a afirmar que considera não finalizar o livro um "fracasso". Ainda assim, reforçou anteriormente que segue comprometido em concluir a história iniciada em 1996.

Enquanto os fãs continuam aguardando novos capítulos da saga literária, o desabafo mostrou um lado mais íntimo de George R.R. Martin, revelando que, por trás de um dos universos de fantasia mais populares da cultura pop, há um autor que também enfrenta desafios pessoais e emocionais.

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