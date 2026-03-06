A- A+

Mundo Autor de 'Macarena' critica uso da obra em vídeo de bombardeios ao Irã Antonio Romero, do Los del Río, diz não entender o motivo de 'algo tão engraçado' ser utilizado para o contexto da guerra

Sucesso mundial dos anos 1990, “Macarena” ficou conhecida por embalar festas e coreografias, mas recentemente passou a aparecer associada a contextos de guerra. Antonio Romero Monge, integrante do Los del Río e autor da canção, criticou o uso da música por parte da Casa Branca, que publicou nas redes sociais um vídeo com imagens de bombardeiros e lançamentos de mísseis dos Estados Unidos contra o Irã, no contexto do conflito em curso no Oriente Médio, ao som de uma mixagem da canção.

Veja o vídeo:

Em entrevista à emissora espanhola Canal Sur, o artista afirmou que ficou “arrepiado” ao ver a música tocando ao fundo de um vídeo com esse tipo de conteúdo. Segundo ele, a canção foi criada “para trazer alegria ao mundo, não para destruí-lo”. Romero também questionou o motivo de a música ter sido usada em um vídeo sobre bombardeios. “Por que usar algo tão engraçado para uma situação dessas?”, indagou.

Apesar da crítica, o compositor reconheceu que, quando uma música é lançada, qualquer pessoa pode se apropriar dela. Ele destacou que “Macarena”, composta há 33 anos e lançada em 1993, continua a ser tocada “em todos os cantos do mundo”, o que torna impossível controlar seu uso.

Mesmo com a controvérsia, a publicação da Casa Branca foi celebrada por alguns usuários nas redes sociais, e houve quem comentasse que “Macarena se tornou a canção oficial” da guerra.

Veja também