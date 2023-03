A- A+

TELEVISÃO Manoel Carlos completa 90 anos; relembre as 'Helenas' do autor "Páginas da Vida", 'Por Amor" e "Mulheres Apaixonadas" são algumas das novelas escritas pelo autor paulista

De "Baila Comigo" (1981) a "Em Família" (2014), foram muitas as 'Helenas' que passaram pelas tramas assinadas pelo autor Manoel Carlos, que nesta terça-feira (14) celebra 90 anos de vida.



Inspirado pela mitologia grega e sua Helena de Troia, Manoel Carlos ficou conhecido no cenário noveleiro pelas protagonistas mulheres criadas por eles com o nome de Helena - personagem que comumente vivia histórias cotidianas, passadas em sua maioria no Leblon, bairro da Zona Sul do Rio de Janeiro, fato que que reforçava a proximidade entre público e elenco.



Lilian Lemmertz foi a primeira Helena do autor em "Baila Comigo". A partir de então outras atrizes viveram papéis marcantes nas novelas escritas por Maneco, como é chamado entre amigos e artistas de TV. Vale destacar as Helenas protagonizadas pela atriz Regina Duarte, já que foi ela quem mais assumiu a face dessas personagens.

Lilian Lemmertz em "Baila Comigo"

Regina Duarte fez a primeira Helena de Manoel Carlos em "História de Amor" (1995), na sequência ela protagonizou a personagem em "Por Amor" (1997) e "Páginas da Vida" (2006).

Regina Duarte em "Páginas da Vida"

Christiane Torloni também se vestiu de Helena em "Mulheres Apaixonadas" (2002). Já Júlia Lemmertz findou a sequência do autor em "Em Família" (2014).

Vera Fischer em "Laços de Família" (2000), Maitê Proença em "Felicidade" (1991) e Taís Araújo em "Viver a Vida" (2009) também integraram o rol de 'Helenas' de Manoel Carlos, que fez sua estreia como diretor de novelas em na década de 1950 com a trama chamada "Helena".

"A Sucessora" (1978), "Maria, Maria" (1978), "Agua Viva" (1980) e "Sol de Verão" (1982) foram outras novelas assinadas por Manoel Carlos, como exceções às Helenas criadas por ele para a televisão.

