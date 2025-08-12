A- A+

novela Autora de "Dona de mim", Rosane Svartman fala da morte do personagem de Tony Ramos Criadora da novela conta que acidente de Abel estava previsto na sinopse, mas demorou mais um pouco a chegar por causa do brilhantismo do ator em cena

A morte do personagem de Tony Ramos na novela "Dona de mim" deixou grande parte do público da novela triste. "Culpa" do ator, brinca a autora, Rosane Svartman. Ela conta que o acidente de carro fatal que deu cabo de Abel estava previsto na sinopse da novela desde o início - e ele deveria acontecer bem antes.

Em entrevista recente ao jornal, Tony revelou ter sido informado sobre o fim de Abel no momento em que foi convidado para o papel, durante um jantar com Rosane e o diretor Allan Fiterman. "Eles ficaram cheio de dedos ao contar que a personagem morreria. Eu disse: 'Mas o que é isso, minha gente? Sou um ator! Isso é trabalho", recordou Tony, em entrevista ao videcast 'Conversa vai, conversa vem'.

Para a autora, "a perda de um personagem querido como o do Tony Ramos também traz a oportunidade de falar sobre o luto.”

Abel, no entanto, seguirá aparecendo em flashbacks já gravados. A despedida da personagem marca também uma virada de chave na novela, como explica Rosane:

"Sem essa morte terrível, algumas das principais viradas na história não aconteceriam. Com a morte de Abel, o nome não é à toa, cresce o protagonismo de Samuel, personagem de Juan Paiva, seu filho, enfrentando o tio antagonista, Jaques, vivido por Marcelo Novaes, que se afunda em escolhas cada vez mais erradas. Bem, Hamlet começa mais ou menos assim - analisa a criadora. - Mas também é importante observar que à medida que o antagonista também cresce, os conflitos com Leo, Clara Moneke, defendendo Sofia, Elis Cabral, com Rosa, Suely Franco, matriarca da família e a relação com Filipa, Cláudia Abreu, também ganharão tintas mais fortes. E claro, alguns segredos são revelados. São Cristóvão ganha mais protagonismo quando Sofia precisa passar um tempo com Leo no bairro"

