séries Autora de 'Rivalidade Ardente' adia lançamento do novo livro da série O sétimo livro da série, Unrivaled, continuação do romance entre os jogadores de hóquei Ilya Rozanov e Shane Hollander, tem nova data de lançamento marcada para 1º de junho de 2027

Rachel Reid, autora do best-seller Rivalidade Ardente, que virou série na HBO Max, usou suas redes sociais para anunciar a nova data de lançamento da sequência da história.

Reid agradeceu aos fãs por todo o carinho que tem recebido e explicou que por conta de todo o sucesso da série, sua rotina se tornou mais corrida. "Minha vida mudou bastante nos últimos meses e, embora esteja tudo bem, isso também me tirou a possibilidade de ter tempo de qualidade para escrever", disse frisando que como autora, todo o sucesso da série está "além de um sonho se tornar realidade".

Além da rotina intensa, Reid, diagnosticada com Parkinson em 2023, disse que os sintomas da doença aumentaram e que por isso, seu ritmo diminuiu. "Quando coisas boas acontecem, às vezes o universo nos dá coisas piores para equilibrar. Para mim, isso significou que meus sintomas de Parkinson pioraram um pouco e tornaram a escrita fisicamente difícil. Então, definitivamente, estou muito mais lenta", disse. "É algo que preciso aprender a lidar e enfrentar, em vez de ignorar".

Reid disse ainda que sua prioridade é que Unrivaled seja o melhor livro que ela possa entregar, e que por todos esses motivos, decidiu adiar a data de publicação da obra - antes marcada para setembro de 2026 - para 1º de julho de 2027.

"Espero que a espera não seja muito longa para todos. Eu só preciso de mais alguns meses para escrever e minha editora foi muito gentil em me conceder esse tempo", compartilhou com seus seguidores.

A história de 'Unrivaled'

O novo livro da série apresenta Ilya e Shane em um novo patamar: eles são assumidamente gays, casados e até jogam no mesmo time. E a reação do público ao relacionamento deles tem sido majoritariamente positiva.

"Eles receberam muito carinho dos fãs, que estão muito felizes por eles", diz a sinopse. "Mas algumas pessoas no mundo do hóquei ainda estão se recuperando da revelação do relacionamento, e a reação negativa - liderada pelo popular podcast de hóquei Top Shelf e pelo movimento #TakeBackHockey - está ficando cada vez mais forte."

"Ilya e Shane finalmente podem ficar juntos sob os holofotes, do jeito que sempre quiseram. E agora eles podem estar enfrentando o maior desafio de suas vidas", diz o texto.

A série best-seller Game Changers, de Reid, inclui os livros Game Changer, Rivalidade Ardente (Heated Rivalry - que dá nome à serie da HBO Max), Tough Guy, Common Goal, Role Model e The Long Game.

Por aqui, Rivalidade Ardente foi publicado pela Alt, selo da Globo Livros.



