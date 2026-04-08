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LANÇAMENTO Autora pernambucana Agrinez Melo lança livro teatral com escrita afrocentrada A obra "A Poética Matricial dos Orixás e Encantados: o Ara Ritual Mulher Negra no Teatro Ancestral" será lançada em evento gratuito e contará com recursos e acessibilidade em Libras e audiodescrição

Agrinez Melo lança o livro “A Poética Matricial dos Orixás e Encantados: o Ara Ritual Mulher Negra no Teatro Ancestral”, nesta sexta-feira (10), às 19h, no Espaço O Poste, localizado no bairro da Boa Vista, Centro do Recife. O evento terá entrada gratuita e contará com recursos de acessibilidade em Libras e audiodescrição.

A obra está à venda por R$50. O resumo do livro está disponível com audiodescrição no canal “I Pele Ti o Dun”, gratuitamente no Youtube.

Realizado a partir de pesquisas diretamente ligadas aos terreiros de matrizes africanas e indígenas, o livro parte da potência da mulher negra, dos saberes ancestrais e das matrizes espirituais que estão conectadas com o fazer teatral, revelando caminhos de criação, memória e presença.

Segundo Agrinez, a ideia da obra surge da necessidade da representação negra nos escritos sobre teatro, nas teorias teatrais e nas formulações acadêmicas. “O livro compartilha a criação da metodologia ‘Poética Matricial dos Orixás Encantados’, que é da minha autoria e traz em suas páginas possibilidades de inclusão no teatro e nas artes da cena”, afirma a escritora.

A programação do evento contará com sessão de autógrafos e a participação dos artistas pernambucanos Brenda Lima, Cas Almeida, Gabriel Ferreira, Ester Soares e Sthe Vieira. As ilustrações do livro são de autoria de Douglas Duan. A obra também conta com a colaboração da escritora e poeta pernambucana, Odailta Alves.

O livro tem a realização da produtora cultural pernambucana DoceAgri, focada na acessibilidade no teatro e nas oficinas, comandada por Agrinez Melo, e incentivo da FunCultura.

Serviço:

Lançamento do livro “A Poética Matricial dos Orixás e Encantados: o Ara Ritual Mulher Negra no Teatro Ancestral”, de Agrinez Melo

Quando: sexta-feira (10), à 19h

Onde: Espaço O Poste – Rua do Riachuelo, 641, bairro da Boa Vista, centro do Recife/PE

Entrada gratuita



*Com informações da assessoria de imprensa.

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