Autora pernambucana lança "A Descoberta de Aurora", romance sobre astrologia tradicional

O livro "A Descoberta de Aurora", de autoria da socióloga pernambucana e mestra em Antropologia, Alba Maranhão, será lançado no próximo dia 20 de março, às 19h, na Livraria Jaqueira do Paço Alfãndega. A obra é o primeiro romance escrito pela autora a partir de uma curiosidade que a levou a fazer o seu mapa do céu e se en cantar com a descoberta dos conhecimentos da astrologia tradicional.



Acesso o documento astrológico foi o pontapé inicial para a autora buscar de conhecimentos mais profundos e tentar entender e analisar melhor como os astros afetam a vida das pessoas. Durante o processo criativo da obra, Alba Maranhão fez uma ampla pesquisa a partir da leitura de livros como “Trivium Quadrivium”, de Amâncio Friaça; “Manifesto Astrológico” de Patrice Guinard; “O Retorno dos Astrólogos” de Edgar Morin; entre outros, que serviram como base para suas fundamentações.



Apesar da sua trajetória acadêmica como pesquisadora e professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) com vários artigos científicos publicados, a habilidade com a escrita de um romance não lhe era algo peculiar. Para entender melhor esse universo foi em busca de um curso de escrita criativa que a ajudou a desenvolver o texto que daria forma ao tão desejado romance.

Publicado de maneira independente pela editora paranaense Viseu, o e-book já está disponível desde o final do ano. "A Descoberta de Aurora" convida o leitor a fazer uma profunda reflexão sobre o que a ciência e os mistérios da vida podem revelar. O livro narra a vida de Aurora, uma professora dedicada ao ensino universitário que em um dia peculiar teve o seu cotidiano interrompido por um ex-aluno que lhe solicita um favor especial: a leitura atenta de um manuscrito deixado por seu avô recém-falecido. Nesse momento, o jovem busca a opinião de Aurora, em quem confia plenamente devido à sua preparação acadêmica.



Embora sobrecarregada por suas responsabilidades atuais, Aurora se depara com o título intrigante do manuscrito: Bem-vindo ao Mundo da Astrologia dos Mitos e dos Símbolos. A curiosidade a impulsiona a mergulhar na leitura, desencadeando um impacto profundo e inesperado.



À medida que Aurora explora as páginas envelhecidas, suas convicções e visão da ciência são desafiadas de maneiras que ela jamais imaginara. A intersecção entre a razão e o mistério começa a se desdobrar diante dela, levando-a a questionar o que ela sempre considerou inabalável. Enquanto suas obrigações aumentam e seu tempo diminui, a exploração do manuscrito a leva por uma jornada de autodescoberta, desvendando significados ocultos nos símbolos e mitos que permeiam a astrologia.



Ao embarcar nesta viagem com Aurora, o leitor, é levado a questionar suas próprias convicções e a explorar a interconexão entre a mente analítica e as múltiplas dimensões do conhecimento. "Através dos olhos de Aurora, você é convidado a reconsiderar o que entende sobre ciência, mitos e os caminhos inesperados que a busca pelo conhecimento pode nos levar", revela a escritora.

SERVIÇO:

Lançamento do livro e noite de autógrafos "A Descoberta de Aurora" da socióloga pernambucana e mestra em Antropologia, Alba Maranhão

QUANDO? dia 20 de março

HORÁRIO? às 19h

LOCAL: Livraria Jaqueira do Paço Alfãndega

VALOR: R$ 50

