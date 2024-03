A- A+

LIVRO Autora pernambucana propõe reflexões sobre a vida a partir da simbologia do tarô egípcio "Simbolismos no Tarô Egípcio" analisa cinco arcanos do oráculo

Milenar, o jogo de tarô desperta a curiosidade até mesmo dos mais céticos e, para muitos, serve como ferramenta de orientação e aconselhamento. Em "Simbolismos no Tarô Egípcio" (Hanoi Editora), a pernambucana Ana Beatriz Pignataro propõe uma abordagem que vai além das conotações esotéricas das cartas.

Professora de filosofia na Organização Internacional Nova Acrópole, a autora traz para o leitor uma análise filosófica a partir dos símbolos contidos nas cartas do tarô egípcio. "O grande propósito dos tarôs é conduzir os discípulos, os amantes da verdade, os grandes buscadores, às leis profundas da natureza e, sobretudo, despertar em nós algumas ideias que estão adormecidas", escreve.

No livro, Ana Beatriz trata especificamente os cinco maiores arcanos do oráculo escolhido como objeto de estudo: A Morte, O Enforcado, A Roda da Vida, A Escolha e A Coroa do Mago. Representada pela figura de um esqueleto, a primeira carta - provavelmente, a mais temida do baralho - é ressignificada através da análise contextualizada oferecida pela estudiosa.

"Em nossa cultura, costumamos ter uma relação bastante negativa com a morte. No entanto, no Antigo Egito - e em muitas outras culturas - a morte não era vista dessa forma, como um fenômeno tão negativo que preferimos não pensar sobre. Na verdade, considerava-se a compreensão da morte como fundamental para se viver bem a vida", afirma o livro.

A partir da carta O Enforcado, que remete à maturidade e ao desapego, a autora versa sobre a adversidade como um condutor para o autoconhecimento. Analisando A Roda da Vida, ela reflete sobre os movimentos da vida entre os momentos de obscuridade e de sabedoria.

Destrinchando a carta A Escolha, o livro Além traz observações sobre a raiz das decisões humanas. Já A Coroa do Mago indica que a chave para a harmonia na vida está na conexão com a própria essência.

Integrando a coleção "Comentários Sobre o Simbolismo em Grandes Obras", da Hanoi Editora, a obra busca ajudar o leitor a desenvolver essa linguagem simbólica. "Que cada um de nós possa dialogar mais profundamente com sua própria alma, tornando cada momento da vida mais simbólico e significativo", conclui a autora.

Veja também

Show Filandesa Tarja Turunen retorna ao Recife com baixista Marko Hietala, nesta terça (19)